Kdaj sobne rastline prinesti z balkona v stanovanje?

Večina tropskih sobnih rastlin ne prenaša dobro mraza. Monstere, fikusi, filodendroni in številne praproti lahko utrpijo poškodbe že pri temperaturah okoli 10 stopinj Celzija. Z njihovo selitvijo zato ne čakamo na prvo slano. V Sloveniji je treba biti v hladnejših krajih in na višjih nadmorskih višinah pripravljen na zgodnejšo selitev, medtem ko lahko na Primorskem rastline ob topli jeseni ostanejo zunaj nekoliko dlje. Odločamo se glede na dejanske nočne temperature in vremensko napoved, ne zgolj po koledarju. Royal Horticultural Society svetuje, da občutljive rastline prestavimo v zaščiten prostor že ob prvih občutnejših ohladitvah. Nekatere vrste potrebujejo topel prostor, druge pa lahko prezimijo v svetlem, hladnejšem prostoru, kjer temperatura ne pade pod njihove minimalne potrebe.

icon-expand Večina tropskih sobnih rastlin ne prenaša dobro mraza. FOTO: Shutterstock

Pred selitvijo preverite, ali imajo rastline škodljivce

Rastline, ki so več mesecev preživele na prostem, lahko v stanovanje prinesejo listne uši, kaparje ali pršice. V toplem prostoru se ti hitro razmnožijo in razširijo še na druge lončnice. Pred selitvijo zato preglejmo zgornjo in spodnjo stran listov, stebla ter listne pazduhe. Pozorni smo na drobne žuželke, lepljive sledi, bele obloge in tanke pajčevine. Liste speremo z nežnim curkom vode, večje nečistoče odstranimo ročno, odmrle dele pa odrežemo s čistimi škarjami. Če odkrijemo škodljivce, rastlino najprej ustrezno obdelamo in jo za nekaj časa ločimo od drugih lončnic. Pri tem upoštevamo navodila izbranega sredstva in primernost za posamezno rastlinsko vrsto. Ameriški portal Country Living pri pripravi rastlin na zimo priporoča temeljit pregled pred prenosom v notranjost, saj je tako mogoče zmanjšati možnost, da bi se škodljivci naselili tudi na drugih rastlinah.

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Kam postaviti sobne rastline pozimi?

Pozimi je naravne svetlobe manj, zato je dobro rastline premakniti bližje oknu. Večina sobnih rastlin potrebuje svetlo mesto, vendar nekatere občutljive vrste ne prenesejo močnega neposrednega sonca, zlasti če so bile poleti v senci. Primerna lega je odvisna od vrste rastline, usmerjenosti oken in količine svetlobe v prostoru. Rastline, ki potrebujejo veliko svetlobe, bodo praviloma bolje uspevale ob svetlem oknu, tiste, ki imajo rade razpršeno svetlobo, pa nekoliko odmaknjene od neposrednih sončnih žarkov. Pomembno je tudi, da lončnic ne postavimo tik ob radiator ali peč. Vroč in suh zrak lahko izsuši robove listov, hladna okenska polica ali prepih ob vratih pa povzročita temperaturni stres. Če je stanovanje temno, lahko pri zahtevnejših vrstah pomaga namenska svetilka za rastline.

icon-expand Pozimi zalivajte manj, vendar preverjajte zemljo. FOTO: Shutterstock

Pozimi zalivajte manj, vendar preverjajte zemljo

Ko se dnevi skrajšajo, večina sobnih rastlin raste počasneje in porablja manj vode. Če jih še naprej zalivamo tako pogosto kot poleti, lahko zemlja ostane predolgo mokra, korenine pa začnejo gniti. Pred zalivanjem s prstom preverimo vlažnost zemlje. Pri številnih vrstah lahko počakamo, da se zgornja plast substrata osuši, nato pa rastlino temeljito zalijemo. Vodo, ki ostane v okrasnem loncu ali podstavku, odlijemo. Kaktusi in sukulente praviloma potrebujejo še manj vode, medtem ko nekatere praproti in druge vlagoljubne vrste ne smejo biti povsem izsušene. Zato ni enotnega urnika zalivanja, ki bi ustrezal vsem rastlinam. Strokovnjaki za sobne rastline pri reviji Better Homes & Gardens prav tako poudarjajo, da je treba pozimi zalivanje prilagoditi zmanjšani količini svetlobe in počasnejši rasti. V tem obdobju praviloma zmanjšamo tudi gnojenje, zlasti pri rastlinah, ki ne razvijajo novih poganjkov.

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Kako preprečiti sušenje listov zaradi ogrevanja?

Ogrevanje lahko močno zmanjša zračno vlago v stanovanju. To občutijo predvsem tropske rastline z nežnimi ali tankimi listi, pri katerih se lahko pojavijo rjavi robovi in suhe konice. Pomaga, če več lončnic postavimo skupaj, saj se okoli njih ustvari nekoliko bolj vlažno okolje. Pri zahtevnejših rastlinah lahko uporabimo vlažilnik zraka. Posoda z vodo in kamenčki lahko nekoliko poveča vlago neposredno ob rastlini, vendar mora lonec stati nad gladino vode, ne v njej. Občasno obrišemo tudi prah z listov, saj ta zmanjšuje količino svetlobe, ki jo rastlina prejme. Pršenje listov ni zanesljiv način za dolgotrajno zvišanje zračne vlage, pri nekaterih vrstah pa lahko dolgotrajna mokrota ob slabem kroženju zraka poveča tveganje za bolezni.

icon-expand Pozimi je naravne svetlobe manj, zato je dobro rastline premakniti bližje oknu. FOTO: Adobe Stock

Ali je treba rastline pred zimo presaditi?

Če rastlina dobro uspeva, nima težav s koreninami in lonec ni premajhen, presajanje pred zimo običajno ni potrebno. Bolje je počakati do pomladi, ko se začne obdobje aktivnejše rasti. Izjema so rastline z očitno poškodovanimi ali gnijočimi koreninami oziroma tiste, ki so lonec že povsem prerasle. Tudi takrat poseg opravimo premišljeno, saj lahko presajanje skupaj s spremembo svetlobe in temperature rastlino dodatno obremeni. Po selitvi lahko nekatere lončnice izgubijo nekaj listov. To je lahko posledica prilagajanja na manj svetlobe, vendar moramo biti pozorni na izrazito rumenenje, mehka stebla in dolgotrajno mokro zemljo, saj lahko kažejo na neustrezno zalivanje ali druge težave. S pravočasno selitvijo, pregledom za škodljivce in prilagojeno nego lahko večino sobnih rastlin uspešno pripravimo na slovensko zimo. Spomladi jih na prosto vrnemo postopoma, ko so noči dovolj tople, rastline pa najprej nekaj časa privajamo na zunanje razmere v zavetju in brez močnega neposrednega sonca.

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