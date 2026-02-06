Križnolistni mleček (Euphorbia lathyris L.) je zimzelena trajnica iz družine mlečkov (Euphorbiaceae). Njeno steblo je pokončno, modrikastozeleno, gladko, v zgornjem delu močno razvejeno. Zraste do 150 cm v višino. Listi so razporejeni navzkrižno, dolgi do 15 centimetrov, njihova oblika je suličasta. So modrozelene barve z vidno belo žilo.

icon-expand Plod je okrogla bunkica, ki vsebuje ploščata semena. FOTO: Adobe Stock

Raste zelo agresivno in se hitro razmnožuje, širjenje pa je delno mogoče nadzorovati z odstranjevanjem cvetnih glavic, preden gredo v seme.

Križnolistni mleček cveti med junijem in julijem.

Rastlino poleg listov prepoznamo tudi po cvetovih, ki so značilne rumene barve in so zbrani so v razvejanih ščitastih socvetjih s približno 2 cm velikimi popki. Plod je okrogla bunkica, ki vsebuje ploščata semena. V prvem letu rastlina razvije manjše steblo in liste, v drugem letu se močno razveji in začne cveteti.

Nekateri jo na svoj vrt posadijo z namenom, da bo odgnala voluharja

Križnolistni mleček, ki ga včasih jo imenujejo tudi 'rastlina krt', naj bi z vrta odvračala krte in voluharje. Čeprav znanstvenih dokazov za to ni, pa domači vrtnarji trdijo, da se krt ali voluhar prav zares ne pojavljata tam, kjer je posajen mleček. Strokovnjaki sicer menijo, da bi to lahko bilo povezano z dejstvom, da križnolistni mleček običajno raste v suhih tleh, ki pa krtom in drugim podzemnim živalim ne ustreza. To bi lahko pojasnilo opazovanje in prepričanje mnogih, ki trdijo, da rastlina te živali odganja.

Dokazano je, da je rastlina zelo strupena in povzroča opekline

Tako kot večina rastlin te vrste, tudi sok mlečka povzroča draženje kože, cela rastlina pa je zelo strupena. V preteklosti so ga uporabljali kot hudo odvajalo, o njem pa krožijo celo zgodbe, da so si berači z njim mazali kožo in tako povzročili grde rane ter tako pri ljudeh vzbudili pomilovanje.

icon-expand Križnolistni mleček je zelo strupen in povzroča opekline na koži. FOTO: Adobe Stock

Kljub njeni strupenosti so se različni deli rastline v preteklosti uporabljali celo v medicinske namene. Ljudsko izročilo pravi, da so z mazanjem mlečka odstranjevali bradavice in ga celo uporabljali pri zdravljenju raka. A tudi slednje je še en dokaz, da je strupena in nevarna. Rastlina je strupena tudi za živali. Zabeleženo je, da na svetu obstajata le dve žuželki, ki se hranita z njo. To sta 'Pegomya argyrocephala' in krompirjeva uš, ki jo najdemo tudi na mnogih drugih rastlinah.

Odločitev ali jo boste posadili na svoj vrt je prepuščena vsakemu posamezniku

Ali jo boste na vašem vrtu pustili rasti ali ne, je seveda odvisno od vas. Vsak vrtnar se bo moral po svoji vesti odločiti, ali križnolistni mleček zares odganja krte, saj trdnih dokazov za to ni, čeprav določeni trdijo drugače. V vsakem primeru pa pazite, da se je nikoli ne dotikate z golimo rokami in, da bele tekočine, ki se izloča iz listov in stebla ne prenašate naokoli. Če se po vašem vrtu sprehajajo hišni ljubljenčki, jim preprečite dostop, da ne preide do zastrupitve.

Preberi še Roža, ki je ne sadite na grobove