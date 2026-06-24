Ta naravna sestavina, ki jo pogosto povezujemo s peko kruha in varjenjem piva, se tudi pri vrtnarjenju izkaže kot izjemno uporabna.

Ali je kvas za rože enak tistemu, ki ga uporabljamo pri peki kruha?

Ko govorimo o kvasu za cvetlice, imamo v mislih povsem isti kvas kot ga uporabljamo v kuhinji. Gre za kvasovke, ki so pravzaprav živ organizem, ki fermentira sladkorje in proizvaja ogljikov dioksid in alkohol. V kontekstu vrtnarjenja lahko ta deluje kot naravno gnojilo in pospeševalec rasti rastlin.

icon-expand Redna uporaba kvasa lahko privede do obilnejšega in bolj zdravega cvetenja. FOTO: Shutterstock

Prednosti uporabe kvasa za rože

Izboljšana dostopnost hranil – kvas v procesu razgradnje sprošča hranila. To vključuje tudi esencialne minerale in vitamine, ki spodbujajo močno rast. Izboljšano zdravje tal – mikrobna aktivnost kvasa lahko izboljša strukturo in rodovitnost tal. To pomaga ustvariti ugodnejše okolje za razvoj korenin in absorpcijo hranil. Povečana proizvodnja cvetov – redna uporaba kvasa lahko privede do obilnejšega in bolj zdravega cvetenja, zaradi česar bo vaš vrt bolj živahen in barvit. Okolju prijazno gnojilo – kvas je naraven in biorazgradljiv produkt, zaradi česar je okolju prijazna alternativa kemičnim gnojilom. A ne le gnojenje, za obilen vrt je pomembno tudi, kdaj ga zalivate:

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Kvas za rože – kako ga uporabljati?

Uporaba kvasa za rože je preprosta. Obstaja več načinov, kako ga lahko vključite v skrb za svoje cvetlice. Mešanica sladkorja in kvasa Priljubljena metoda je priprava raztopine kvasa in sladkorja, ki jo lahko uporabite za zalivanje rastlin. To storite tako, da v 4 litrih vode raztopite 1 žlico svežega kvasa ter 1 čajno žličko sladkorja. Mešanico pustite stati nekaj ur, dokler se ne začne peniti. Po tem času z njo zalijte svoje rastline.

icon-expand kvas je naraven in biorazgradljiv produkt, zaradi česar je okolju prijazna alternativa kemičnim gnojilom. FOTO: Adobe Stock

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Gnojilo s kvasom

Druga učinkovita metoda je priprava gnojila s kvasom v obliki pršila. To je še posebej uporabno za foliarno gnojenje, kjer se hranila absorbirajo neposredno skozi liste. Sestavine: 1 čajna žlička kvasa 1 liter vode. Kvas raztopite v vodi. Raztopino nalijte v razpršilko. Raztopino popršite neposredno na liste vaših rastlin. Ta metoda zagotavlja, da vaše rastline hitro prejmejo hranila, kar spodbuja bujno listje in živahne cvetove.

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Kvas na vrtu za obogatitev tal

Neposredno dodajanje kvasa v tla lahko znatno izboljša zdravje tal. Preprosto potresite majhno količino kvasa okoli dna rastlin in ga rahlo zalijte. To sčasoma pomaga izboljšati strukturo in rodovitnost tal.

Kako pogosto gnojiti s kvasom?

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Za najboljše rezultate uporabite raztopino kvasa enkrat na dva tedna med rastno sezono. Prepričajte se, da je voda, ki jo uporabljate za raztopine kvasa, mlačna. Izjemno vroča ali hladna voda namreč kvas ubije. Za optimalno učinkovitost vedno uporabljajte svež kvas. Kvas s pretečenim rokom uporabe morda ne bo dobro deloval.