Kako ustvariti lazanjo iz čebulnic?

Eden bolj inovativnih načinov za sajenje čebulic v lončke je uporaba tehnike, imenovane lazanja. Lazanja iz čebulic se nanaša na metodo zlaganja čebulic v posodi tako, da ustvarimo točno določeno zaporedje cvetov. Ime lazanja iz čebulic zveni nekoliko nenavadno, a se pravzaprav nanaša na zlaganje različnih vrst le-teh v plasti, tako kot smo običajno vajeni v slavni italijanski jedi. Vsako plast čebulic ločuje plast zemlje, ki prevzame vlogo 'omake' v tradicionalni lazanji. Z uporabo različnih čebulnic z različnimi časi cvetenja lahko ustvarite zaporedje cvetov, ki bodo ustvarjali privlačno kuliso skozi celo pomlad.

icon-expand Če želite s čebulicami ustvariti čudovit lazanja vrt, izberite dve ali tri različne vrste, ki jih položite v eno posodo. FOTO: Adobe Stock

Katere vrste posaditi?

Če želite s čebulicami ustvariti čudovit lazanja vrt, izberite dve ali tri različne vrste, ki jih položite v eno posodo. Izberete lahko tri različne vrste čebulnic z zgodnjim, srednjim in poznim časom cvetenja ali tri čebulice ene vrste, kot so tulipani ali narcise.

Pravilo je, da večje, pozneje cvetoče čebulice posadite bolj globoko in na zunanji rob lonca, srednje visoke, ki cvetijo takoj za njimi, nekoliko bolj na sredino in najzgodnejše v čisti center lonca ali gredice. Slednje zakopljite najbolj plitvo.

Na primer, spodnja plast tulipanov, srednja plast hijacint in zgornja plast miniaturnih narcis je dober recept za lazanjo iz čebulic. Izbira barv je prepuščena vam. Lahko uporabite večplastno metodo sajenja, da ustvarite zaporedje barv, ali se držite klasičnih kombinacij, kot so popolnoma bela, črno-bela ali ognjeno rdeča, oranžna in rumena. V spodnjo plast posadite pozno cvetoče tulipane in narcise. Srednja plast naj bo sestavljena iz narcis, hijacint, tulipanov in narcis. Čisto na vrhu pa se dobro obnesejo narcise, zgodnji tulipani, vrtne narcise in hrušice.

Navodila za sajenje čebulnic v lonce po metodi lazanje

Izberite velik lonec, globok in širok vsaj 30 cm. Na dno lonca dodajte 10 do 15 cm kakovostne mešanice za lončnice. Prvo plast čebulic položite v zemljo. Čebulice v posodah lahko sadite na manjšo razdaljo od priporočene, s čimer boste dosegli bolj poln končni videz. Spodnjo plast posadite globlje, kot je priporočeno, približno 20 do 25 cm globoko. Čebulice zasujte s plastjo zemlje. Postopek ponovite s preostalimi plastmi čebulic, pri čemer pazite, da je zgornja plast zemlje nekaj centimetrov pod vrhom posode. Cvetlično korito dobro zalijte in ohranjajte rahlo vlažno zemljo, dokler ne poženejo poganjki, nato zalivajte kot običajno. Ko najzgodnejše čebulice odcvetijo, jih odrežite do nivoja tal, da omogočite naslednji plasti, da pride v prvi plan.