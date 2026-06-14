Nekatere rastline, ki jih pogosto gojimo zaradi njihove lepote, vsebujejo izjemno močne naravne strupe. Kot poročajo botanični in toksikološki viri, lahko že majhna količina povzroči hude zastrupitve, v določenih primerih tudi življenjsko ogroženost.

Repičasta preobjeda – ena najbolj strupenih rastlin v Evropi

Repičasta preobjeda (Aconitum napellus) je pogosto označena kot ena najnevarnejših rastlin na svetu. Kot navajajo botanični strokovnjaki, vsebuje močne nevrotoksine, ki vplivajo na živčni sistem in srce. Že stik s sokom rastline lahko povzroči mravljinčenje, medtem ko zaužitje majhne količine lahko vodi do hudih motenj srčnega ritma. Kot poročajo toksikološke študije, je delovanje strupa lahko zelo hitro in v skrajnih primerih usodno. V naravi je razširjena v Kamniško-Savinjskih Alpah.

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Druge nevarne okrasne rastline

Navadni oleander (Nerium oleander) Kot navajajo strokovni viri, so vsi deli oleandra strupeni. Vsebuje srčne glikozide, ki lahko povzročijo resne motnje srčnega ritma.

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Volčja češnja (Atropa belladonna) Kot poročajo toksikologi, volčja češnja vsebuje alkaloide, ki vplivajo na živčni sistem. Zastrupitev lahko povzroči zmedenost, halucinacije in pospešen srčni utrip.

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Angelska trobenta (Brugmansia) Brugmansia je rod rastlin iz družine razhudnikovk (Solanaceae), ki vključuje več vrst velikih grmov ali manjših dreves z značilnimi visečimi, trobentastimi cvetovi. Kot poročajo botanični viri, so vse vrste tega rodu zelo strupene, saj vsebujejo tropanske alkaloide, ki lahko vplivajo na živčni sistem človeka in živali.

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Navadni naprstec (Digitalis purpurea) Kot poročajo medicinski viri, rastlina vsebuje digitalisove glikozide, ki vplivajo na delovanje srca. V nadzorovanih odmerkih se uporabljajo v medicini, sicer pa so zelo strupeni.

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Zakaj so te rastline nevarne?

Kot poročajo toksikološki centri, večina teh rastlin vsebuje naravne toksine, ki delujejo na živčni sistem, srce ali prebavila. Nevarnost je v tem, da so pogosto prisotne v vrtovih in naravi ter na prvi pogled delujejo neškodljivo.

Kaj si je pomembno zapomniti

Kot navajajo strokovnjaki za varnost v naravi, je ključnega pomena poznavanje rastlin, še posebej v gospodinjstvih z otroki ali hišnimi ljubljenčki. Vizualna privlačnost ne pomeni varnosti, zato je previdnost nujna. Pri sumu zastrupitve s strupenimi rastlinami je najpomembnejše, da se takoj prekine stik z rastlino in da se ne izziva bruhanja brez strokovnega navodila. Osebo je treba umiriti, odstraniti morebitne ostanke rastline iz ust ter takoj poklicati nujno medicinsko pomoč (112) ali Center za zastrupitve UKC Ljubljana. Kot navaja NIJZ, je ključno, da se v gospodinjstvu ob takih primerih vedno poišče strokovna pomoč, saj lahko zastrupitve hitro napredujejo in prizadenejo živčni sistem ali srce. Kot poročajo strokovnjaki iz UKC Ljubljana, je pomembno tudi, da se rastlina, če je mogoče, shrani za identifikacijo, saj to zdravnikom olajša zdravljenje in izbiro ustreznega protistrupa.

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