Listne uši so eni najpogostejših škodljivcev citrusov, saj se hranijo z rastlinskim sokom in povzročajo zvijanje listov, slabšo rast ter pojav lepljive obloge na rastlini.

Kaj so listne uši

Listne uši so majhne žuželke, ki se hranijo s sokovi rastlin. Kot navaja Royal Horticultural Society, se najpogosteje pojavljajo na mehkih delih rastlin, kjer se hitro razmnožujejo in tvorijo kolonije. Poleg limon napadajo tudi številne druge rastline, kar omogoča njihovo hitro širjenje po vrtovih in rastlinjakih.

icon-expand Listne uši so majhne žuželke, ki se hranijo s sokovi rastlin. FOTO: osebni arhiv

Kako prepoznamo napad listnih uši

Zviti in lepljivi listi Najpogostejši znak je zvijanje mladih listov ter pojav lepljive medene rose. Kot poroča University of California Agriculture and Natural Resources, ta izloček pogosto privablja mravlje, ki uši ščitijo pred naravnimi sovražniki. Oslabljena rast rastline Rastline postanejo slabotne, listi rumenijo, poganjki se deformirajo, pride pa lahko tudi do slabšega cvetenja in razvoja plodov.

icon-expand Listne uši so eni najpogostejših škodljivcev citrusov. FOTO: osebni arhiv

Zakaj so listne uši nevarne

Listne uši ne povzročajo škode le z izsesavanjem rastlinskih sokov, temveč lahko prenašajo tudi rastlinske viruse. Poleg tega medena rosa spodbuja razvoj sajaste plesni, ki zmanjšuje fotosintezo.

Kako se znebiti listnih uši

Mehanski in naravni ukrepi V začetni fazi pomagajo: - močan curek vode za spiranje kolonij - odstranjevanje močno napadenih poganjkov - uporaba insekticidnih mil ali rastlinskih olj Biološki nadzor Naravni sovražniki, kot so pikapolonice in tenčičarice, lahko bistveno zmanjšajo populacijo listnih uši in pomagajo vzpostaviti naravno ravnovesje. Kemična zaščita V primeru hujših napadov se lahko uporabijo registrirana sredstva za zaščito rastlin, vendar strokovnjaki opozarjajo, da naj bo to vedno zadnja možnost.

Preprečevanje ponovnega pojava

Redno pregledovanje rastlin, uravnoteženo gnojenje in dobra zračnost krošnje zmanjšujejo tveganje za ponovni pojav škodljivcev. Kot navaja RHS, so zdrave rastline bistveno bolj odporne na napade uši.

icon-expand Uši na limoni FOTO: osebni arhiv

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