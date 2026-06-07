Zakaj se mravlje naselijo v cvetličnih loncih?

Mravlje v loncih običajno ne napadajo rastlin, temveč iščejo varno, vlažno okolje ali hrano. Pogosto se naselijo v rahli zemlji, kjer lahko enostavno kopljejo tunele in oblikujejo gnezdo. Zelo pogosto jih v lonce privabi tudi prisotnost škodljivcev, kot so listne uši, ki izločajo sladko snov (medeno roso). Mravlje te škodljivce celo varujejo, ker jim predstavljajo vir hrane.

icon-expand Če mravlje le prehajajo, problem ni velik. FOTO: Adobe Stock

Kako prepoznati, da gre za gnezdo?

Če mravlje le prehajajo skozi lončnico, problem ni velik. Če pa so naseljene, se običajno pojavijo naslednji znaki: - mravlje izhajajo iz drenažnih lukenj, - zemlja je rahla in polna rovov, - ob premiku lonca se pojavi veliko mravelj, - v zemlji so lahko prisotna jajčeca ali ličinke. Ključno je razlikovati med mravljami, ki samo prehajajo, in dejansko kolonijo, saj je od tega odvisen način odstranjevanja. Na Dominvrt.si smo preverili tudi, kaj storiti, če se mravlje naselijo v vašem domu? Prav tako, katere vsakodnevne navade privabljajo mravlje v vaš dom.

5 učinkovitih načinov, kako se znebiti mravelj v loncih

1. Namakanje ali potopitev lonca Ena najučinkovitejših metod je popolna potopitev lonca v vodo. Kot navaja Gardening Know How, voda hitro prisili mravlje, da zapustijo gnezdo, saj uničuje njihove rove in dostop do zraka. Lonček se lahko potopi v vedro za približno 15–20 minut, dokler se mravlje ne začnejo množično umikati na površje. 2. Temeljito zalivanje (izpiranje zemlje) Pri večjih loncih, ki jih ni mogoče potopiti, se uporablja metoda globokega zalivanja. Kot poroča Better Homes and Gardens, se z več zaporednimi zalivanji porušijo rovi in kolonija izgubi strukturo. Ta metoda je manj agresivna, vendar še vedno učinkovita pri manjših okužbah. 3. Zamenjava zemlje (presajanje) Pri močnejših "okužbah" je najbolj zanesljiva rešitev popolna menjava substrata. S tem odstranimo gnezdo, jajčeca in celotno kolonijo. Rastlino je treba previdno odstraniti, korenine očistiti in jo presaditi v svežo zemljo.

icon-expand Pri močnejših 'okužbah' je najbolj zanesljiva rešitev popolna menjava substrata. FOTO: Profimedia

4. Naravni repelenti (eterična olja in kis) Mravlje ne prenesejo močnih vonjav. Učinkoviti naravni repelenti so kis, citrusi, meta in evkaliptus. Te snovi zmotijo njihove feromonske poti, zaradi česar izgubijo orientacijo in zapustijo lončnico. 5. Diatomejska zemlja Kot navajajo izkušnje vrtnarjev pri The Spruce, je diatomejska zemlja zelo učinkovita mehanska zaščita. Deluje tako, da poškoduje zunanji zaščitni sloj mravelj in jih dehidrira. Pomembno je, da ostane suha, saj ob stiku z vodo izgubi učinkovitost. Kako preprečiti ponovni pojav mravelj Najpomembnejši preventivni ukrepi so: - uporaba dobro odcedne zemlje - izogibanje prekomernemu zalivanju - redno preverjanje prisotnosti listnih uši - dvig loncev od tal - čiščenje okolice rastlin Mravlje pogosto pridejo zaradi vlažne zemlje in prisotnosti sladkih izločkov škodljivcev, zato je preventiva ključna.

Ali so mravlje vedno škodljive?

Mravlje same po sebi ne uničujejo rastlin. V naravi celo pomagajo zračenju zemlje in kroženju hranil. Težava nastane, ko se v loncih razvijejo večje kolonije ali ko ščitijo druge škodljivce.

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