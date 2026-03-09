Kot so pojasnili v upravi, je inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pri pregledu ponudbe sadik sadnega drevja na spletu zaznala kar nekaj ponudnikov, ki potrošnikom ponujajo stebričasta sadna drevesa, ki bodo dajala bogat pridelek sadja tudi v okrasnem loncu na balkonu ali terasi. Po informacijah, dostopnih na spletni strani prodajalca, ne gre za sadike, pridelane v Sloveniji.

Zakaj rastline potrebujejo rastlinski potni list?

Za namen preverjanja ponudbe je inšpekcija prek spleta kupila stebričasto jablano, primerno za rast v okrasnem loncu in kot tako idealno za postavitev sadovnjaka na balkonu. "Po dostavi pošiljke so inšpektorji ugotovili, da je že izgled sadike drugačen od pričakovanega. Hujšo kršitev je predstavljalo dejstvo, da je sadika do kupca prispela neoznačena, brez etikete in rastlinskega potnega lista," so opozorili.

Glede na zakonodajo morajo sadike sadnega drevja, ki se prodajajo na daljavo, do končnega kupca prispeti opremljene z rastlinskim potnim listom in vsaj osnovnimi podatki o sadiki. Rastlinski potni list med drugim zagotavlja, da je rastlina pregledana in zdravstveno ustrezna, je mogoče slediti njenemu izvoru in pridelovalcu ter ne vsebuje karantenskih škodljivih organizmov. Potni list pomeni tudi, da se lahko rastline varno premikajo po EU.

icon-expand Zalivanje sadik FOTO: Adobe Stock