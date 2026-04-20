Ko narcise odcvetijo, rastlina začne energijo usmerjati v tvorbo semen. To pa oslabi čebulico, ki je ključna za cvetenje v naslednji sezoni. Strokovnjaki iz Royal Horticultural Society tako svetujejo, da z odstranitvijo odcvetelih cvetov preprečimo nastanek semen in s tem ohranimo energijo v čebulici. Ta preprost postopek tako omogoča, da rastlina svojo moč usmeri v razvoj korenin in shranjevanje hranil.

Kako pravilno odstraniti odcvetele cvetove

icon-expand Odstranite le cvetni del. FOTO: Shutterstock

Pri odstranjevanju cvetov je pomembno, da odstranite le cvetni del, ne pa celotnega stebla. Po priporočilih vrtnarskih strokovnjakov pri Gardener's World cvet preprosto odščipnete ali odrežete tik pod cvetom. Steblo in listi morajo ostati nedotaknjeni, saj še naprej opravljajo fotosintezo in hranijo čebulico za prihodnje leto.

Ne odstranjujte listov prezgodaj

icon-expand Zasaditev narcis FOTO: iStockphoto

Ena najpogostejših napak je, da ljudje po cvetenju odstranijo tudi liste. To lahko resno oslabi rastlino. Kot poudarjajo strokovnjaki iz Better Homes and Gardens, listi potrebujejo vsaj šest tednov, da naravno porumenijo in odmrejo. V tem času rastlina shranjuje energijo, ki je ključna za naslednje cvetenje.

Dodatni nasveti za bujno cvetenje

Za še boljše rezultate lahko narcise po cvetenju tudi rahlo pognojite. Po podatkih vrtnarskih strokovnjakov pomaga gnojilo z nizko vsebnostjo dušika in višjo vsebnostjo kalija pri krepitvi čebulic. Prav tako je pomembno, da rastline ne zalivate pretirano, saj lahko prekomerna vlaga povzroči gnitje čebulic. Če želite, da bodo narcise vsako pomlad znova razveseljevale z bogatim cvetenjem, je ključ v preprostih, a pravočasnih korakih. Odstranjevanje odcvetelih cvetov, potrpežljivost pri listih in osnovna nega lahko naredijo veliko razliko. Z malo pozornosti bodo vaše narcise vsako leto lepše in bolj bujne.