Navadna barvilnica je strupena in invazivna rastlina

Rastlina, o kateri je govor, je navadna barvilnica (Phytolacca americana), trajnica, ki izvira iz Severne Amerike. V Evropi se je razširila na številna območja, tudi v Sloveniji. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave opozarja, da gre za zelo strupeno invazivno tujerodno vrsto, ki se pri nas hitro širi. Najdemo jo predvsem v gozdovih, na gozdnih robovih in na območjih, kjer je bila naravna vegetacija poškodovana. Tudi raziskava slovenskih inštitucij, objavljena v znanstveni reviji Plants, ugotavlja, da so med območji z večjim tveganjem predvsem gozdni robovi in površine, ki jih je prizadela sečnja ali druga motnja.

icon-expand Navadna barvilnica FOTO: Branka Resnik

Prepoznate jo po rdečkastem steblu in temnih jagodah

Navadna barvilnica lahko zraste več kot dva metra visoko. Ima velike, ovalne liste, značilno rdečkasto oziroma vijoličasto steblo in drobne cvetove, ki se razvijejo v viseča socvetja. Po cvetenju se pojavijo jagode. Sprva so zelene, nato postajajo temnejše in ob dozoritvi dobijo značilno temno vijoličasto do skoraj črno barvo. Portal Triglavskega narodnega parka opozarja, da je rastlino mogoče prepoznati prav po velikih listih, rdečkastem steblu, visečih socvetjih in bleščečih temnih plodovih. Pozimi nadzemni deli odmrejo, podzemni del pa ostane živ.

Zakaj se pojavlja ob gozdovih, ograjah in poteh?

Barvilnica ni omejena samo na gozd. Raste tudi na ruderalnih površinah, ob cestah in železnicah, na gozdnih jasah, ob robovih njiv in na drugih mestih, kjer so tla bolj izpostavljena spremembam. Evropska in sredozemska organizacija za varstvo rastlin EPPO navaja, da je vrsta danes razširjena po evropskem območju in da se pogosto pojavlja na posekah, ob živih mejah, vodnih poteh, robovih polj ter na drugih motenih rastiščih. Posebej zanimivo je širjenje s pomočjo ptic. Te se lahko hranijo s plodovi in nato semena prenesejo na druga območja. Prav zato se lahko nova rastlina pojavi tudi tam, kjer je prej ni bilo.

icon-expand Barvilnica ni omejena samo na gozd. FOTO: Branka Resnik

Temne jagode niso primerne za uživanje

Najpomembnejše opozorilo je preprosto: rastline ne uživajte. Po podatkih slovenske državne spletne strani GOV.SI so vsi deli navadne barvilnice strupeni za ljudi in druge sesalce. Pri občutljivih ljudeh lahko sok rastline povzroči tudi vnetje kože. Posebej nevarno je zaužitje delov rastline. Pri zastrupitvah se lahko pojavijo slabost, bruhanje, bolečine in krči v trebuhu ter driska. Queensland Poisons Information Centre navaja, da so posebej problematični korenine in nezreli plodovi ter da je pri zaužitju potreben takojšen zdravniški nasvet.

Privlačne jagode so lahko nevarne predvsem za otroke

Temne, sijoče jagode lahko hitro pritegnejo pozornost otrok, zato je dobro, da rastlino poznamo in jo odstranimo iz območij, kjer se otroci pogosto igrajo. Pri nenamernem zaužitju ni smiselno čakati na pojav simptomov. Pomembno je poiskati ustrezno zdravstveno pomoč in povedati, katera rastlina je bila zaužita, če jo je mogoče zanesljivo prepoznati. Podatki iz raziskave primerov izpostavljenosti rastlini Phytolacca americana kažejo, da so bile jagode najpogostejši del rastline, povezan z zaužitjem, med najpogostejšimi težavami pa so bile bolečine v trebuhu, slabost, bruhanje in driska.

icon-expand Ne dotikajte se je brez zaščite. FOTO: Branka Resnik

Ne dotikajte se je brez zaščite

Pri odstranjevanju navadne barvilnice je priporočljiva previdnost. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave posebej opozarja, da se je treba izogibati stiku s sokom rastline. Če jo odstranjujete z vrta, uporabite zaščitne rokavice in pazite, da sok ne pride v stik s kožo ali očmi. Še posebno previdni bodite pri rastlinah, ki že imajo razvite plodove. Pomembno je tudi, da rastline ne odvržete brez premisleka na kompost, če bi se lahko semena razširila. Triglavski narodni park pri odstranjevanju svetuje, da se rastlino izkopa skupaj s podzemnim delom, plodove pa ustrezno odstrani, saj lahko sicer prispevajo k nadaljnjemu širjenju.

Zakaj je nevarna tudi za naravo?

Problem navadne barvilnice ni samo njena strupenost. Ker je invazivna tujerodna vrsta, lahko na območjih, kjer se močno razširi, izpodriva domorodne rastline. Slovenska strokovna raziskava je pokazala, da lahko vrsta vpliva na lokalno biotsko raznovrstnost, saj tekmuje z domorodnimi rastlinami za prostor, svetlobo in hranila. Posebej ranljivi so gozdni robovi in območja, ki so bila nedavno poškodovana. Da rastlina pri nas ni zgolj občasna najdba, kažejo tudi podatki portala Invazivke. V njegovi zbirki so številne preverjene najdbe navadne barvilnice, nove najdbe pa so bile zabeležene tudi v letu 2026. Med drugim so jo opazili na območju Pivole, Hočkega Pohorja, Skaručne in drugih slovenskih lokacij. Če na vrtu ali ob njegovem robu opazite visoko rastlino z rdečkastem steblom, velikimi listi in visečimi grozdi temnih jagod, je zato ne poskušajte okušati. Navadna barvilnica je lahko privlačna na pogled, vendar je njena prisotnost v naravi precej manj nedolžna, kot bi lahko sklepali po njenem videzu. Pri odstranjevanju je potrebna previdnost, ob sumu zaužitja pa je treba čim prej poiskati strokovno zdravstveno pomoč.

icon-expand Navadna barvilnica FOTO: Branka Resnik

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