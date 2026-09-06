Tavžentroža je doma tudi na slovenskih travnikih

Navadna tavžentroža oziroma Centaurium erythraea spada v družino sviščevk. Kot navaja Botanični vrt Univerze v Ljubljani, je v Sloveniji znana kot navadna tavžentroža, cveti pa predvsem od julija do septembra. Njena domovina sega čez velik del Evrope, rastlina pa je razširjena tudi v severni Afriki in zahodni Aziji. Podatki zbirke Plants of the World Online pri Kraljevih botaničnih vrtovih Kew jo uvrščajo med domorodne vrste številnih evropskih držav, tudi Slovenije.

Majhna rastlina z nežnimi rožnatimi cvetovi

Tavžentroža običajno zraste približno od deset do petdeset centimetrov visoko. Ima pokončno steblo in majhne liste, največ pozornosti pa pritegnejo cvetovi. Royal Horticultural Society jo opisuje kot dvoletno, včasih enoletno rastlino z bledo rožnatimi, cevastimi cvetovi, ki se razprejo v pet krp. Cvetovi se pojavljajo v skupinah na vrhu stebel in stranskih poganjkov. Prav zaradi nežnega videza je odlična za vrtove, kjer ne iščemo velikih, razkošnih cvetov, ampak želimo poustvariti videz travnika.

icon-expand Majhna rastlina z nežnimi rožnatimi cvetovi. FOTO: Adobe Stock

Posebej lepo se poda v naravni vrt

Če imate del vrta namenjen divjim cvetlicam, je tavžentroža zelo zanimiva izbira. Royal Horticultural Society jo priporoča prav za vrtove, namenjene prostoživečim vrstam, in cvetoče travnike. Najbolj ji ustreza sončna lega. V naravi raste predvsem na travnatih območjih, med drugim na suhih in dobro odcednih rastiščih, zato ni rastlina za težka, nenehno mokra tla. Na vrtu jo lahko vzgojimo iz semena. Posebnega obrezovanja ne potrebuje, prav tako je po podatkih Royal Horticultural Society praviloma brez večjih težav s škodljivci in boleznimi.

Njena posebnost je tudi način cvetenja

Tavžentroža ni zanimiva samo na pogled. Njeno cvetenje ima tudi nekaj nenavadnih značilnosti. Botanično društvo Botanical Society of Britain and Ireland navaja, da se njeni cvetovi odprejo zgodaj zjutraj, običajno med peto in sedmo uro, proti poldnevu pa se začnejo zapirati. V oblačnem vremenu se lahko zaprejo še prej. To pomeni, da je rastlina najlepša prav v jutranjih urah, ko so njeni rožnati cvetovi povsem odprti.

icon-expand Tavžentroža ima dolgo zgodovino uporabe v zeliščarstvu. FOTO: Adobe Stock

Ime skriva dolgo zgodovino

Tavžentroža ima za seboj tudi dolgo zgodovino uporabe v ljudskem zeliščarstvu. Njeno grenko rastlino so poznale že stare evropske zeliščarske tradicije, zato se je skozi stoletja pojavljala v različnih zeliščarskih zapisih. Danes je na vrtu vendarle bolj zanimiva kot okrasna travniška cvetlica in del naravnega kotička. Njena prednost ni v tem, da bi bila velika ali vpadljiva, temveč ravno v nasprotnem: med višjimi travami in drugimi divjimi cvetlicami deluje nežno in nekoliko skrivnostno. Če želite vrt, ki ni videti kot popolnoma urejena cvetlična greda, ampak bolj kot košček travnika, je navadna tavžentroža ena od rastlin, ki jo je vredno poznati. Drobna rožnata cvetlica ne zahteva veliko pozornosti, a ob pravem času poleti ustvari zelo lep prizor.

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