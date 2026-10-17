Navadni morski koprc uspeva tam, kjer druge rastline težko preživijo

Navadni morski koprc (Crithmum maritimum) je trajnica, ki jo najdemo na kamnitih obalah, v razpokah skal in ob morski obali. Prepoznamo ga po mesnatih, modro-zelenih listih in drobnih rumenkasto zelenih cvetovih. Njegova posebnost je prilagojenost zahtevnim razmeram. Kot pojasnjuje znanstveni pregled, objavljen v reviji Plants, je navadni morski koprc slanoljubna rastlina, ki dobro prenaša slano okolje in lahko uspeva tudi tam, kjer je vode malo. Njegovi mesnati listi pomagajo pri prilagajanju na sušne razmere. Prav zato je zanimiv tudi za vrtnarje, ki iščejo rastline za sončne, suhe in manj rodovitne kotičke. Kljub odpornosti pa potrebuje ustrezna tla in dobro odvajanje vode.

icon-expand Navadni morski koprc uspeva tam, kjer druge rastline težko preživijo. FOTO: Adobe Stock

Užitna rastlina, ki jo poznajo v sredozemski kuhinji

Navadni morski koprc pa ni le zanimiva obmorska rastlina, temveč tudi užitna divja vrsta z dolgo kulinarično tradicijo. Mladi listi in poganjki imajo izrazit, rahlo slan in aromatičen okus. Uporabljajo jih v solatah, juhah in omakah, pogosto pa jih vlagajo v kis ali olje ter postrežejo kot prilogo k ribam. V znanstvenem članku, objavljenem v reviji Nutrients, raziskovalci navajajo, da rastlina vsebuje različne minerale, maščobne kisline in polifenole. Njeni izvlečki so v laboratorijskih raziskavah pokazali tudi antioksidativno delovanje.

icon-expand Užitna rastlina, ki jo poznajo v sredozemski kuhinji. FOTO: Adobe Stock

Ali je navadni morski koprc naravna alternativa retinolu?

Navadni morski koprc pa postaja zanimiv tudi za kozmetično industrijo. Njegovi izvlečki vsebujejo različne rastlinske spojine, ki jih raziskovalci preučujejo zaradi antioksidativnih lastnosti in možnega vpliva na kožo. Članek, objavljen leta 2025 v reviji Molecules, opisuje tudi raziskave, v katerih so izvlečki motarja pokazali možnost vpliva na nastajanje kožnega pigmenta. Zaradi takšnih ugotovitev se rastlina pojavlja v kozmetičnih izdelkih, ki jo predstavljajo kot naravno alternativo retinolu. Vendar je pri takšnih trditvah potrebna previdnost. Retinol je oblika vitamina A, ki se v kozmetiki uporablja predvsem za izboljšanje videza drobnih gub in znakov staranja kože. Za zdaj ni dovolj kakovostnih kliničnih dokazov, da bi izvleček motarja dosegal enake učinke kot retinol. Laboratorijski rezultati sami po sebi še ne dokazujejo, da bo sestavina enako učinkovita tudi pri ljudeh. Navadni morski koprc je zato zanimiva rastlina za nadaljnje raziskave, ne pa že potrjena zamenjava za preverjene kozmetične učinkovine.

icon-expand Rastlina pa postaja zanimiv tudi za kozmetično industrijo. FOTO: Adobe Stock

Kako ga gojiti na domačem vrtu?

Če imate sončen vrt, skalnjak ali zelo dobro odcedno gredo, lahko poskusite gojiti tudi motar. Najbolj mu ustrezajo razmere, ki spominjajo na njegovo naravno obmorsko okolje. Izberite sončno mesto, rastlina potrebuje veliko svetlobe in toplote. Poskrbite za odcedna tla. Primerna so peščena, prodnata ali kamnita tla, v katerih voda ne zastaja. Ne pretiravajte z zalivanjem. Ko se rastlina dobro ukorenini, razmeroma dobro prenaša sušo. Upoštevajte zimske razmere. Na hladnejših in bolj celinskih območjih bo morda potreboval zavetno lego, saj ni enako odporen proti vsem oblikam mraza. Navadni morski koprc ni najboljša izbira za težka, stalno mokra tla. Tudi dodajanje soli zemlji ni priporočljivo, saj lahko poruši njeno ravnovesje in škoduje drugim rastlinam. Bolje je posnemati odcednost in sončno lego njegovega naravnega rastišča.

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