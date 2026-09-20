Kdaj je najboljši čas za nabiranje šipka?

Šipek dozori jeseni, pri čemer se lahko natančen čas razlikuje glede na vreme, lego in vrsto vrtnice. Royal Horticultural Society navaja, da so plodovi pasje vrtnice (Rosa canina) zreli od septembra, po rahli zmrzali pa postanejo mehkejši. Pri nabiranju zato ne glejte samo na koledar. Zreli plodovi so običajno lepo obarvani, čvrsti, vendar ne več povsem trdi. Če želite nekoliko mehkejši šipek, lahko počakate na prvo rahlo slano noč. Prav ta trenutek je lahko dober za jesensko nabiranje.

Kako prepoznati primeren šipek?

Najpogostejši šipek, ki ga najdemo v naravi, je plod pasje vrtnice. Royal Horticultural Society ga opisuje kot ovalen, oranžno rdeč plod, ki se jeseni pojavlja na trnatih grmih in v živih mejah. Pri nabiranju izberite zdrave in nepoškodovane plodove. Izogibajte se tistim, ki so plesnivi, gnili ali močno poškodovani. Prav tako jih ne nabirajte tik ob prometnih cestah ali na mestih, kjer bi lahko bili izpostavljeni škropivom. Ker ima grm trne, so pri nabiranju priporočljive tudi rokavice.

icon-expand Pri nabiranju izberite zdrave in nepoškodovane plodove. FOTO: Adobe Stock

Šipek najprej dobro očistite

Ko plodove prinesete domov, jih preglejte in odstranite poškodovane dele. Nato jih dobro sperite ter odstranite ostanke listov in pecljev. Če jih nameravate posušiti za čaj, jih lahko pustite cele. Herbal Reality pri pripravi šipka za čaj priporoča uporabo celih posušenih plodov, saj tako odpade zapleteno odstranjevanje semen in dlačic. Če želite šipek prerezati, pa bodite nekoliko bolj previdni.

Zakaj je treba paziti na dlačice okoli semen?

V notranjosti šipka so semena in drobne dlačice. Te niso nedolžen del ploda, saj lahko dražijo usta in prebavila. Royal Horticultural Society opozarja, da so dlačice okoli semen dražilne, zato je treba pri pripravi hrane ali napitkov poskrbeti, da jih odstranimo oziroma dobro precedimo. Pri pripravi šipkovega čaja iz celih plodov je zato pomembno, da napitek na koncu dobro precedite. Če šipek prerežete in odstranite semena, ga nato temeljito sperite. Herbal Reality pri pripravi napitka priporoča tudi precejanje skozi zelo fino cedilo oziroma gazo, saj tako odstranimo morebitne preostale drobne dlačice.

icon-expand Šipek najprej dobro očistite FOTO: Adobe Stock

Kako posušiti šipek za domači čaj?

Očiščene plodove lahko posušite in jih shranite za hladnejše mesece. Pred sušenjem jih dobro preglejte in odstranite poškodovane. Če želite šipek posušiti v kosu, ga lahko pustite celega. Ko je popolnoma suh, ga shranite v dobro zaprto posodo na suhem in temnem mestu. Druga možnost je, da sveže plodove prerežete, odstranite semena in dlačice ter jih nato posušite. Takšna priprava zahteva nekoliko več dela, vendar je kasnejša uporaba preprostejša. Pomembno je, da je šipek pred shranjevanjem res dobro posušen. Če ostane v njem preveč vlage, se lahko med shranjevanjem pokvari ali splesni.

Kako pripraviti šipkov čaj?

Za preprost domači šipkov čaj lahko uporabite sveže ali posušene plodove. Healthline za pripravo iz svežih plodov priporoča približno štiri do osem šipkov na 240 mililitrov vroče vode. Plodove prej dobro sperite, nato jih prelijte z vrelo vodo in pustite stati približno 10 do 15 minut. Pred pitjem napitek precedite. Pri posušenem šipku lahko uporabite približno eno do dve čajni žlički plodov na skodelico vode. Tudi v tem primeru naj čaj približno 10 do 15 minut počiva, nato pa ga precedite. Okus je rahlo kiselkast in osvežilen. Če vam je preveč izrazit, lahko dodate malo medu.

icon-expand Okus je rahlo kiselkast in osvežilen. FOTO: Shutterstock

Šipek ni samo za čaj

Jesenski plodovi vrtnic imajo precej širšo uporabo. Uporabljajo se lahko za sirupe, želeje, marmelade in druge pripravke. Royal Horticultural Society med drugim navaja, da se šipek tradicionalno uporablja za sirupe in želeje, pri katerih se plodovi skuhajo in nato precedijo. Pri pripravi teh izdelkov je odstranjevanje dlačic še posebej pomembno. Herbal Reality pri pripravi šipkovega sirupa priporoča večkratno precejanje skozi fino tkanino, da se odstranijo tudi najmanjši ostanki dlačic. Šipek je zato eden tistih jesenskih darov narave, ki jih lahko uporabimo precej bolj raznoliko, kot se zdi na prvi pogled. Če ga boste letos nabirali, izberite zdrave, dobro obarvane plodove, jih nabirajte stran od prometnih cest in onesnaženih območij ter jih doma pravilno očistite. Za skodelico domačega čaja jih ni treba posebej zapletati. Posušene plodove prelijte z vročo vodo, pustite dovolj časa za namakanje in napitek dobro precedite. Tako lahko iz jesenskega sprehoda domov prinesete tudi zalogo za prijetne večere v hladnejših mesecih.

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