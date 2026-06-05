Nemesija izvira iz Južne Afrike in je v evropskem vrtnarstvu postala priljubljena predvsem kot sezonska cvetoča rastlina za balkone, terase in gredice. Njena priljubljenost temelji na kompaktni rasti, bogatem cvetenju in široki paleti barv.

icon-expand Nemesija je rastlina z dolgo sezono cvetenja FOTO: Adobe Stock

Cvetenje in prilagodljivost v vrtu

Nemesija je rastlina z dolgo sezono cvetenja, ki se običajno razteza od pomladi do poletja. Kot navajajo hortikulturni viri, je njena glavna prednost sposobnost ustvarjanja gostega cvetnega učinka v razmeroma kratkem času. Rastlina najbolje uspeva na sončnih do delno senčnih legah ter v dobro odcednih tleh. V obdobjih visoke vročine lahko cvetenje oslabi, kar je značilno za številne sezonske okrasne rastline.

Uporaba v loncih in balkonskih zasaditvah

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Nemesija je pogosto gojena v posodah, saj kompaktna rast omogoča lepo zapolnitev prostora in izrazit barvni učinek. Kot poroča Garden Design, je zaradi tega zelo priljubljena v balkonskih koritih in okrasnih loncih, kjer se uporablja kot osrednja ali dopolnilna cvetoča rastlina. Za uspešno gojenje v posodah je ključna redna oskrba z vodo in dobra drenaža, saj rastlina ne prenaša zastajanja vode.

icon-expand Nemesija je pogosto gojena v posodah. FOTO: Adobe Stock

Priljubljenost v sodobnem okrasnem vrtnarstvu

Novejše hortikulturne selekcije nemesij so bile razvite z namenom podaljšanja cvetenja in izboljšanja odpornosti. Kot poudarjajo strokovni vrtnarski viri, je prav zaradi teh izboljšav rastlina postala ena izmed pogostih izbir za sezonske zasaditve, kjer je pomemben močan estetski učinek ob razmeroma enostavni negi.

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