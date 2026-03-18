Botrytis tulipae, povzročitelj bolezni, ki jo v angleščini imenujejo "tulip fire", je ena najagresivnejših in najpogostejših bolezni tulipanov. Gre za specializirano glivo iz rodu Botrytis, ki okuži izključno tulipane in lahko v ugodnih razmerah povzroči skoraj popolno izgubo cvetov ter močno znižanje pridelka čebulic. Po podatkih University of Illinois Extension je bolezen še posebej nevarna v hladnih in mokrih pomladnih obdobjih, kjer lahko v nekaj tednih zajame celotno gredo tulipanov.
Glivica preživi v zemlji in na rastlinskih delih, zato se bolezen lahko vrača vsako leto, če je ne odpravite pravilno. Spore se lahko v zemlji zadržujejo več let. Če ne boste ukrepali, se bo okužba širila, zato bodite pozorni na znake in hitro ukrepajte za zaščito vaših cvetlic in preprečite širjenje glivice v vaši cvetlični gredici. Zgodnje ukrepanje je edina učinkovita zaščita!
Kako prepoznati bolezen tulipanov: Simptomi in nasveti
1. Zgodnji simptomi na listih
Prvi znaki bolezni so pogosto zvita, stisnjena in deformirana listna stebla, ki jih angleški viri poimenujejo "fireheads". Ti se običajno pojavijo takoj po vzniku. Listi imajo majhne, rumeno-rjave ali sive lise, ki se hitro širijo. V vlažnem vremenu se na njih razvije tipična sivkasta plesniva prevleka, sestavljena iz ogromnega števila spor glive.
2. Pege in gnitje na cvetovih
Okuženi cvetni listi razvijejo majhne, svetle lise, ki se združujejo v večje, rjavkaste nekroze. V deževnih obdobjih lahko cvetovi popolnoma obgnijejo. Cornell University Plant Disease Diagnostic Clinic navaja, da se na belih cvetovih pojavijo rjave lise, na obarvanih pa svetlejše, skoraj belkaste točke.
3. Okužbe stebel
Stebla se postopoma prekrivajo s sivimi, cilindrastimi poškodbami. Na napredovalih infekcijah lahko steblo povsem oslabi, kar povzroči lomljenje ali nenadno venenje.
4. Okužba čebulic
V hujših primerih gliva prodre v čebulico. Na zunanjih luskolistih nastanejo porjavele, vdrte lezije, pri katerih se pogosto razvijejo temni sklerociji – trda, črna "zrnca", s katerimi gliva prezimi.
PREPREČEVANJE: kako zaščitimo tulipane?
Preventiva je ključna, saj je bolezen pogosto težko ustaviti, ko se že razširi.
1. Uporaba zdravih čebulic
Pred sajenjem zavržemo vse mehke, porjavele ali pikaste čebulice. Strokovnjaki z Virginia Tech opozarjajo, da okužene čebulice pogosto prenašajo glivo v naslednje leto, tudi če je rastlina prejšnjo sezono kazala minimalne simptome.
2. Sajenje na zračna in odcedna tla
Tulipani ne smejo rasti v stoječi vodi ali pregosti zasaditvi. Dobro kroženje zraka bistveno zmanjša možnosti okužbe. Zato je nujno, da sadite tulipane dovolj narazen. Dovolj prostora namreč omogoča boljše zračenje, kar zmanjša vlažnost, v kateri se glivice najbolje razvijajo. Suha okolica okoli rastlin zmanjša tveganje za pojav in širjenje glivičnih okužb. S tem ustvarite okolje, ki ni ugodno za razvoj glivic in preprečite njihov razmah v cvetlični gredici. Prava razdalja med rastlinami lahko pomeni razliko med zdravim in obolelim cvetjem, kar je bistveno za celoten videz vrta.
Pri zalivanju usmerite vodo na zemljo okoli rastlin. Izogibajte se močenju listov, saj suhi listi otežijo širjenje glivičnih spor.
3. Rotacija zasaditev
University of Arkansas priporoča, da se na okuženem mestu tulipani ne sadijo vsaj tri leta, saj sklerociji v tleh ostanejo dolgo aktivni. Prav tako vsako sezono sadite lukovice tulipanov na drugo mesto v vrtu. To preprečuje, da bi glivične spore, ki ostanejo v tleh, ponovno okužile nove lukovice. Menjava lokacije prekine cikel bolezni in varuje vaše nove nasade.
4. Higiena na vrtu
- Okužene rastline odstranimo takoj.
- Rastlinske odpadke odvržemo v smeti, ne na kompost.
- Orodje redno razkužujemo.
- Redno odstranjujte stare, ovenele liste in cvetove ter druge rastlinske ostanke. S tem zmanjšate mesta, kjer bi se glivice lahko razvijale in širile. To pomaga pri vzdrževanju čistega in zdravega okolja za vaše rastline.
5. Fungicidi (po potrebi)
Zunaj profesionalne pridelave se uporablja omejen nabor pripravkov. O tem, katerega je najbolje uporabite, se posvetujte s strokovnjakom.
Viri: net.hr, RHS Gardening
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV