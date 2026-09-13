Okrasni ohrovt je videti kot velik cvet

Na prvi pogled je okrasni ohrovt skoraj videti kot velik cvet. V resnici njegovo lepoto ustvarjajo listi, ki se zlagajo v gosto rozeto. Poznamo sorte z belimi, rožnatimi, vijoličnimi, rdečkastimi in zelenimi odtenki. BBC Gardeners' World Magazine ga izpostavlja kot rastlino, s katero lahko jeseni in pozimi v gredice vnesemo barvo. Zaradi izrazite oblike je primeren tudi za zasaditve v loncih, na primer ob vhodu v hišo ali na terasi.

Hlad njegove barve še poudari

Prav nizke temperature so eden od razlogov, zaradi katerih je okrasni ohrovt zanimiv za jesenske zasaditve. Ko se dnevi krajšajo in temperature padejo, se njegovi značilni beli, rožnati, vijolični ali rdečkasti odtenki lahko še bolj izrazijo. Pri tem pa velja pomembno opozorilo: odpornost proti mrazu ni pri vseh sortah enaka. Okrasni ohrovt sicer sodi med hladno odporne rastline, vendar ga lahko dolgotrajen hud mraz poškoduje. Royal Horticultural Society pri različnih oblikah okrasnih kapusnic opozarja na razlike med posameznimi sortami in njihovo odpornostjo, zato je pri izbiri rastline dobro upoštevati tudi razmere na vrtu.

icon-expand Njegova največja posebnost so barvite rozete FOTO: Adobe Stock

Njegova največja posebnost so barvite rozete

Okrasni ohrovt je zanimiv predvsem zaradi kombinacije zelene z močnimi belimi, rožnatimi, vijoličnimi ali rdečimi odtenki. Pri nekaterih sortah je sredina rozete videti skoraj kot velik cvet. Ravno zato lahko z njim nadomestimo del poletnih zasaditev, ki so jeseni že izgubile svojo privlačnost. Namesto praznih loncev ali popolnoma zelenih gredic dobimo barvne poudarke, ki se lepo ujemajo z jesenskim listjem.

Posadite ga na sončno mesto

Za lep videz potrebuje okrasni ohrovt dovolj svetlobe. Pri sajenju na vrtu mu namenite sončno lego in tla, ki so dovolj rodovitna ter dobro odcedna. BBC Gardeners' World Magazine pri gojenju okrasnega ohrovta svetuje, da mu zagotovimo dovolj prostora, saj se rozete sčasoma razširijo. Če ga sadite v posodo, poskrbite za dobro odvajanje vode. Zemlja naj bo vlažna, vendar ne razmočena.

icon-expand Hlad njegove barve še poudari. FOTO: iStockphoto

Odličen je za jesenske lonce

Če iščete rastlino, s katero lahko hitro osvežite videz balkona, terase ali vhoda, je okrasni ohrovt zelo praktična izbira. Njegove rozete so izrazite že same po sebi, še lepše pa so v kombinaciji z drugimi rastlinami, ki prenesejo hladnejši del leta. Posadite lahko več različnih barv skupaj ali pa uporabite eno barvo kot poudarek med drugimi jesenskimi rastlinami. Lepo delujejo tudi kombinacije z rastlinami, ki imajo drobnejše liste ali drugačno obliko rasti.

Tudi pozimi lahko ostane zanimiv

Čeprav je okrasni ohrovt precej odporen, ni rastlina, ki bi jo lahko brez pomisleka pustili na prostem v vsakem vremenu. Močan in dolgotrajen mraz lahko poškoduje liste, pri zelo neugodnih razmerah pa tudi celotno rastlino. Njegova največja prednost je predvsem v tem, da lahko podaljša obdobje, ko je vrt videti urejen in barvit. Ko poletne enoletnice že zdavnaj izgubijo svojo lepoto, okrasni ohrovt še vedno ponuja izrazito listno rozeto.

icon-expand Primeren je tudi za gredice FOTO: Adobe Stock

Primeren je tudi za gredice

Čeprav ga pogosto uporabljamo kot sezonsko okrasno rastlino, je zanimiv tudi kot del jesenske zasaditve. The Spruce ga uvršča med rastline, ki lahko s svojim listjem popestrijo hladnejši del leta, pri čemer pridejo do izraza predvsem barva, oblika in tekstura listov. Njegova prednost je preprosta: ne potrebuje cvetov, da bi bil opazen. Njegova oblika in barva sta dovolj, da popestrita sicer precej umirjen jesenski vrt. Če želite, da je vrt privlačen tudi po koncu poletja, je okrasni ohrovt ena od rastlin, o katerih velja razmisliti. Ko druge okrasne rastline počasi zaključujejo svojo sezono, njegove barvite rozete šele pridejo do pravega izraza. Hlad ga ne ustavi takoj, temveč lahko njegove značilne barve še poudari, zato je odlična izbira za jesenske lonce, gredice, balkone, terase in vhod pred domom.

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