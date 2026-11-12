Oleander je ena najbolj priljubljenih sredozemskih rastlin pri nas. Poleti navdušuje z bogatim cvetenjem, jeseni pa marsikoga uspava občutek, da je najtežje že mimo. A vrtnarski strokovnjaki opozarjajo, da se usoda številnih oleandrov odloča prav novembra, ko nastopijo prve resnejše ohladitve. Medtem ko nekateri oleandri naslednje leto znova zacvetijo v polnem sijaju, druge rastline izgubijo liste, pomrznejo ali pa si opomorejo šele po večmesečnem okrevanju. Razlog pogosto ni zima sama, temveč napake, ki jih naredimo tik pred njo. In če se morda sprašujete, zakaj je sosedov oleander tako lep skozi celotno leto in spomladi zablesti v vsem svojem sjaju, potem v nadaljevanju članka preverite, ali morda delate te napake.

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Prva napaka: oleander predolgo ostane zunaj

icon-expand Ena najpogostejših napak je, da oleander predolgo ostane izpostavljen nizkim temperaturam. FOTO: Shutterstock

Veliko lastnikov oleandrov rastlino pustlja na terasi ali balkonu vse do prvih resnih zmrzali. Ker gre za sredozemsko rastlino, ki dobro prenaša vročino in sušo, pogosto zmotno menimo, da brez težav prenese tudi mraz. V resnici lahko listi utrpijo poškodbe že pri temperaturah okoli ledišča, tveganje za hujše poškodbe pa se z nadaljnjim padanjem temperatur hitro povečuje. Občasna kratkotrajna ohladitev rastlini sicer običajno ne škoduje, dolgotrajnejše obdobje mraza pa lahko poškoduje mlade poganjke, liste in korenine.

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Druga napaka: selitev v toplo dnevno sobo

Ko vremenska napoved pokaže prve hladne noči, marsikdo oleander prestavi v ogrevano stanovanje. Toda strokovnjaki opozarjajo, da to ni idealna rešitev. Oleander pozimi potrebuje obdobje mirovanja. Najbolje se počuti v svetlem in hladnem prostoru, kjer se temperatura giblje približno med 5 in 10 stopinjami Celzija. Primerni so zimski vrtovi, svetle garaže, neogrevani hodniki ali drugi hladnejši prostori z dovolj svetlobe. V pretoplih prostorih lahko začne prezgodaj odganjati nove poganjke, ki so šibkejši in bolj občutljivi.

icon-expand Za prezimovanje so najprimernejši svetli in hladni prostori s temperaturo okoli 5 do 10 stopinj Celzija. FOTO: Shutterstock

Tretja napaka: preveč vode

Poleti je oleander izredno žejen, zato številni z enakim režimom zalivanja nadaljujejo tudi jeseni in pozimi. Prav tu se skriva ena najpogostejših napak. V času mirovanja rastlina potrebuje bistveno manj vode. Če zemlja ostaja predolgo mokra, lahko začnejo korenine gniti, kar pogosto povzroči več škode kot sam mraz. Pozimi zalivamo zmerno in šele takrat, ko se zgornja plast zemlje opazno osuši.

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Tudi močnih jesenskih rezov ne marajo

Čeprav se komu zdi smiselno, da bi rastlino pred prezimovanjem temeljito obrezal, strokovnjaki svetujejo previdnost. Močno obrezovanje tik pred zimo ni priporočljivo, saj lahko spodbudi novo rast ravno v obdobju, ko bi se morala rastlina pripravljati na mirovanje. Jeseni odstranimo predvsem poškodovane ali suhe dele rastline, večje posege pa raje načrtujemo ob primernejšem času.

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Ne pozabite na korenine

Ko temperature močneje padejo, niso najbolj ogroženi le nadzemni deli rastline. Posebej občutljive so korenine, predvsem pri oleandrih v loncih. Zato strokovnjaki priporočajo dodatno zaščito loncev, uporabo zastirke in postavitev rastline na zaščiteno mesto. V hladnejših območjih lahko pomaga tudi vrtnarska koprena ali drug zaščitni material.

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Kako veste, da ste prezimovanje opravili pravilno?

icon-expand Oleander lahko ob pravilnem prezimovanju brez težav dočaka pomlad in poleti znova bogato cveti. FOTO: Adobe Stock

Najboljši odgovor boste dobili spomladi. Če bo oleander ohranil večino listov, začel poganjati zdrave nove poganjke in poleti bogato cvetel, ste mu zagotovili ustrezne pogoje za prezimovanje. Vrtnarski strokovnjaki pogosto poudarjajo, da se o poletnem cvetenju oleandra ne odloča maja ali junija, ampak že jeseni. Prav zato so novembrski dnevi ključni. Razlika med rastlino, ki bo naslednje leto polna cvetov, in tisto, ki bo komaj okrevala, je pogosto posledica nekaj povsem običajnih napak, ki jih lahko še pravočasno preprečite. Tako bo vaš oleander lep kot sosedov ali pa celo lepši.

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