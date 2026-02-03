Pampaška trava najbolje uspeva na sončnem mestu v dobro odcedni zemlji. Je precej enostavna za gojenje, saj praktično ne potrebuje gnojenja, pa tudi zaliti jo je potrebno zelo redko. Če jo nameravate posaditi na svoj vrt morate vedeti, da obstajajo moške in ženske rastline, pri čemer imajo ženske bolj razkošne cvetove. Rastlina se običajno razmnožuje z delitvijo in ponovno zasaditvijo grude iz ženske rastline.

icon-expand Pampaška trava FOTO: Adobe Stock

Osnovne zahteve pampaške trave

- Zahteva polno ali vsaj delno sonce. - Potrebuje dobro odcedna tla. - Nove rastline potrebujejo veliko vode, že uveljavljenjenim zadostuje dež. - Pozno pozimi ali zgodaj spomladi je nujno obrezovanje.

Pampaška trava potrebuje veliko prostora za rast

Pampaška trava je rastlina, ki potrebuje veliko prostora za rast. Običajno zraste okoli tri metre visoko in zavzame precej prostora ter se zlahka sama zaseje. Zaradi teh razlogov je pomembno skrbno razmisliti o mestu, primernem zanjo. Njena velikost in bujnost omogočata, da jo lahko uporabite tudi kot živo mejo ob robu parcele ali na drugih mestih, kjer se želite skiti pred radovednimi pogledi.

icon-expand Pampaška trava je lahko tudi lep dodatek v domu. FOTO: Profimedia

Izogibajte pa se sajenju pampaške trave preblizu vašega doma na mestih, kjer ne želite, da bi vam zastirala pogled ter bi se lahko preveč razširila. Ker je zelo vnetljiva, jo držite proč od odprtega ognja ali drugega vira toplote.

Pazljivo – če na svoj vrt nameravate posaditi pampaško travo

Pampaška trava kot rečeno raste zelo hitro, kar pomeni, da lahko zastre druge rastline in jim odvzame življenjski prostor in hranila. Ko jo enkrat posadite se jo je zelo težko znebiti – v nekaterih državah je celo označena za invazivno in jo je prepovedano saditi. Čeprav pri nas uradno ni uvrščena na ta seznam, velja previdnost.

Svetloba

Čeprav lahko raste tudi na delnem soncu je zanjo najbolj idealno polno sonce. Preveč sence namreč lahko vpliva na vlažnost zemlje in posledično razvoj glivic, za katere je pampaška trava precej dovzetna.

Prst

Rahlo vlažna, dobro odcedna tla, ki so bogata s hranili, bodo poskrbela, da bo pampaška trava dobro rastla. Sposobnost tal, da dobro odvajajo vodo je ključna. Primerna dopolnitev je tudi kompost, saj obogati zemljo in spodbuja drenažo.

icon-expand Pampaška trava je precej odporna na sušo. FOTO: Adobe Stock

Voda

Pampaška trava je precej odporna na sušo. Že uveljavljenim rastlinam navadno zadostujejo naravne padavine. Dodatno namakanje in zalivanje je potrebno le v obdobju ekstremne suše. Nove rastline obilno zalijte takoj po sajenju in nato vsakih nekaj dni oz. po potrebi ter prenehajte, ko se rastlina ukorenini.

Temperatura in vlažnost

Pampaška trava najbolje uspeva v vročem podnebju. Ker izvira iz Južne Amerike, je vajena vročine in visoke vlažnosti. Po drugi strani pa je vseeno dovolj trpežna, da prenese tudi mrzle zime in celo nekaj snega.

Obrezovanje pampaške trave

Travo enkrat letno obrežite do tal, da ohranite in spodbudite zdravo rast. To storite pozno pozimi ali zgodaj spomladi, pri čemer bodite pozorni na zaščitno opremo kot so rokavice, zaščita za oči in dolga oblačila, saj so trave zelo ostre. Obrezovanje do tal pozno pozimi še preden se začne nova rast, pomaga ohraniti rastlino pod nadzorom in spodbuditi zdravo rast za naslednjo sezono.

