Kdaj je pravi čas za žetev sivke?

Najboljši čas za rez sivke je takrat, ko se cvetovi začnejo odpirati, vendar še niso vsi popolnoma razcveteli. Takrat ima rastlina največ aromatičnih snovi in najmočnejši vonj. Na domačem vrtu sivko običajno režemo poleti, največkrat od konca junija do avgusta, odvisno od sorte, lege in vremena. Na toplejših območjih Slovenije lahko zacveti prej, na višjih in hladnejših legah nekoliko pozneje. Pri žetvi je pomembno, da ne odrežemo samo posameznih cvetov, ampak del stebla. Izkušeni vrtnarji pogosto odrežejo približno tretjino zelenega dela rastline, saj s tem sivko tudi oblikujejo in spodbudijo gostejšo rast. Kot pojasnjujejo pri britanski vrtnarski organizaciji Royal Horticultural Society, je redna rez pomembna za ohranjanje kompaktne oblike sivke in preprečevanje, da bi rastlina sčasoma postala olesenela.

icon-expand Najboljši čas za rez sivke je takrat, ko se cvetovi začnejo odpirati. FOTO: Shutterstock

Kako pravilno posušimo sivko?

Najpogostejša uporaba domače sivke je sušenje cvetov. Postopek je preprost, vendar je pomembno, da rastline ne sušimo na neposrednem soncu. Najbolje je: - sivko povezati v manjše šopke, - jo obesiti obrnjeno navzdol, - sušiti v suhem, temnem in zračnem prostoru. Preveč svetlobe lahko oslabi barvo cvetov, previsoka vlaga pa povzroči plesnenje. Ko je sivka popolnoma suha, cvetove osmukamo s stebel in jih shranimo v steklene kozarce ali vrečke iz naravnih materialov. Tako lahko vonj ohranijo več mesecev.

Sivkine vrečke za omare: stara navada, ki se vrača

Ena najbolj priljubljenih uporab posušene sivke so dišeče vrečke za omare, predale in posteljnino. Sivkin vonj daje občutek svežine, hkrati pa je tradicionalno priljubljena naravna zaščita pred molji. Sivka se že stoletja uporablja zaradi svojega značilnega vonja. Njeno ime izhaja iz latinske besede lavare, kar pomeni umivati, saj je bila rastlina zgodovinsko povezana s kopelmi, nego telesa in dišavami. Za domačo uporabo lahko iz sivke naredimo tudi: - dišeče blazinice za vzglavnik, - naravne osvežilce prostora, - venčke, - kopalne soli, - sivkin sladkor za uporabo v kuhinji.

icon-expand Sivka se že stoletja uporablja zaradi svojega značilnega vonja. FOTO: Adobe Stock

Sivkino olje: najbolj cenjen izdelek iz cvetov

Med najbolj znanimi izdelki iz sivke je zagotovo eterično olje. Pridobiva se z destilacijo cvetočih vršičkov s pomočjo vodne pare. Evropska agencija za zdravila (EMA) navaja, da se olje prave sivke (Lavandula angustifolia) tradicionalno uporablja predvsem zaradi njegovega pomirjajočega učinka pri blagih znakih duševnega stresa in za pomoč pri spanju. Pri domači pridelavi olja je treba vedeti, da je za večje količine potrebna velika količina cvetov in posebna oprema. Za domači vrt je zato pogosto bolj smiselno uporabiti sivko za sušenje ali izdelavo preprostih naravnih izdelkov.

Sivka ni samo okrasna rastlina

Čeprav jo pogosto sadimo zaradi lepih vijoličnih cvetov, ima sivka na vrtu tudi druge koristi. Njeni cvetovi privabljajo čebele in druge opraševalce, zaradi česar je priljubljena rastlina v naravnih vrtovih. Sivka najbolje uspeva na sončnih legah in v dobro odcednih tleh. Največ težav ji povzroča preveč vlage, predvsem pozimi, zato jo je bolje posaditi na nekoliko dvignjeno mesto, kjer voda ne zastaja. Botanični viri poudarjajo, da sivka izvira iz sredozemskega prostora in je prilagojena suhim, sončnim razmeram, zato ji bolj ustrezajo skromna tla kot preobilno gnojenje. Sivka je ena tistih rastlin, ki združuje lepoto, vonj in uporabnost. Nekaj minut dela ob žetvi poleti lahko pomeni, da bo njen značilen vonj spremljal naš dom še dolgo po tem, ko bodo vijolični cvetovi že izginili z vrta.

icon-expand Sivka FOTO: AdobeStock