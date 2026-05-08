Zakaj so stari cvetlični lončki lahko nevarni

Stari lončki, ki niso bili pravilno očiščeni, lahko v sebi zadržujejo ostanke zemlje, soli in mikroorganizmov. V poroznih materialih, kot sta plastika ali terakota, se lahko zadržujejo patogeni, ki preživijo več mesecev.

V takšnih razmerah preživijo tudi glivične bolezni, kot sta gniloba korenin in plesen, ki se nato prenesejo na nove rastline ob ponovni uporabi lonca.

Najpogostejše bolezni, ki se prenašajo z lončki

Med najpogostejšimi težavami so:

- glivične okužbe korenin

- bakterijske bolezni v zemlji

- jajčeca škodljivcev, kot so pršice in listne uši

Strokovnjaki iz Gardeners' World poudarjajo, da so prav lonci eden najpogostejših nevidnih virov ponovnih okužb v domačem vrtnarjenju, saj jih pogosto spregledamo pri vzdrževanju.

Največja napaka pri ponovni uporabi lončkov je preskok razkuževanja. FOTO: Adobe Stock

Ključni korak, ki ga večina preskoči

Največja napaka pri ponovni uporabi lončkov je preskok razkuževanja – dezinfekcija loncev je namreč eden najpomembnejših korakov za preprečevanje prenosa bolezni.

Najpreprostejša metoda vključuje:

- odstranjevanje ostankov zemlje

- temeljito pranje z vročo vodo in milom

- razkuževanje z raztopino blagega belila ali naravnega kisa

- popolno sušenje na zraku

Ta korak bistveno zmanjša tveganje za okužbo novih rastlin.

Zdrava rastlina se začne pri zdravem okolju. FOTO: Adobe Stock

Kako pravilno pripraviti stare lončke za ponovno uporabo

1. Mehansko čiščenje

Najprej odstranimo vso staro zemljo in organske ostanke. Kot navajajo vrtnarski strokovnjaki iz Better Homes and Gardens, je fizično čiščenje nujno, saj razkužila ne delujejo učinkovito na umazanih površinah.

2. Razkuževanje

Lončke potopimo v raztopino vode in blagega belila ali uporabimo kis. Po pojasnilih strokovnjakov iz Royal Horticultural Society razkuževanje uniči večino patogenov, ki povzročajo bolezni rastlin.

3. Sušenje

Lončke je treba popolnoma posušiti na zraku, kajti vlaga lahko ponovno omogoči razvoj bakterij.

Zakaj je higiena lončkov pomembna za zdrave rastline

Zdrava rastlina se začne pri zdravem okolju. Kot navajajo strokovnjaki, lahko pravilna priprava loncev bistveno poveča odpornost rastlin in zmanjša potrebo po kemičnih sredstvih za zaščito.

Poleg tega preprečevanje bolezni dolgoročno pomeni manj stroškov in bolj stabilno rast rastlin.

