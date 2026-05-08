Stari lončki, ki niso bili pravilno očiščeni, lahko v sebi zadržujejo ostanke zemlje, soli in mikroorganizmov. V poroznih materialih, kot sta plastika ali terakota, se lahko zadržujejo patogeni, ki preživijo več mesecev.

V takšnih razmerah preživijo tudi glivične bolezni, kot sta gniloba korenin in plesen, ki se nato prenesejo na nove rastline ob ponovni uporabi lonca.

Najpogostejše bolezni, ki se prenašajo z lončki

Med najpogostejšimi težavami so:

- glivične okužbe korenin

- bakterijske bolezni v zemlji

- jajčeca škodljivcev, kot so pršice in listne uši

Strokovnjaki iz Gardeners' World poudarjajo, da so prav lonci eden najpogostejših nevidnih virov ponovnih okužb v domačem vrtnarjenju, saj jih pogosto spregledamo pri vzdrževanju.