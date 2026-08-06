Mačehe

Mačehe so ena najboljših izbir za pozno poletje in jesen. Dobro prenašajo hladnejše noči, zato pogosto cvetijo tudi pozimi, če temperature niso prenizke. Strokovnjaki iz revije The Spruce poudarjajo, da prav hladnejše vreme poskrbi za njihovo najlepše cvetenje. Zato jih je smiselno posaditi konec poletja ali na začetku jeseni, ko vročina nekoliko popusti. Najlepše uspevajo v koritih, loncih in na gredicah z odcedno zemljo.

icon-expand Mačehe so ena najboljših izbir za pozno poletje in jesen. FOTO: Adobe Stock

Jesenske astre

Ko večina cvetlic počasi končuje sezono, se začnejo prebujati jesenske astre. Njihovi cvetovi v vijoličnih, rožnatih, belih in modrih odtenkih vrt poživijo ravno takrat, ko najbolj potrebuje novo barvo. Po priporočilih Kraljevega vrtnarskega združenja (Royal Horticultural Society) sodijo med najbolj zanesljive trajnice za jesensko cvetenje. Tudi pri BBC Gardeners' World jih uvrščajo med rastline, ki jesenskemu vrtu dodajo največ življenja. Poleg lepih cvetov privabljajo tudi čebele in metulje, ki v jesenskem času težje najdejo hrano.

icon-expand Ko večina cvetlic počasi končuje sezono, se začnejo prebujati jesenske astre. FOTO: Adobe Stock

Dalije

Če redno odstranjujete odcvetele cvetove, vas bodo dalije razveseljevale vse do prve močnejše zmrzali. Njihova največja prednost je izjemno dolgo obdobje cvetenja ter ogromna izbira oblik in barv. Kot navaja The Spruce, lahko v milejših podnebjih cvetijo celo do decembra, pri nas pa običajno vztrajajo do prvih resnejših jesenskih zmrzali.

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Ameriški slamnik

Ameriški slamnik je ena najbolj nezahtevnih trajnic. Dobro prenaša sušo, ne potrebuje veliko nege in cveti še dolgo po vrhuncu poletja. Poleg tega je odlična izbira za vrtove, kjer želite privabiti opraševalce. Kot poudarjajo pri The Spruce, ostanejo dekorativna tudi njegova semena, ki pozimi predstavljajo hrano za številne ptice.

icon-expand Ameriški slamnik je ena najbolj nezahtevnih trajnic. FOTO: AdobeStock

Mačja meta

Mačja meta je pogosto spregledana, čeprav gre za eno najdlje cvetočih trajnic. Če jo po prvem cvetenju nekoliko obrežete, bo ponovno zacvetela in ostala privlačna vse do jeseni. Dobro uspeva tudi na sončnih in bolj suhih legah, zato je primerna za vrtove, kjer druge rastline v vročini težje uspevajo.

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Svetleča rudbekija

Svetleča rudbekija je znana po velikih rumenih cvetovih s temno sredino, ki vrt popestrijo od poletja do pozne jeseni. Po podatkih The Spruce gre za zelo trpežno trajnico, ki brez težav prenaša nižje temperature in se na istem mestu vrača več let zapored. Lepo se poda v naravne zasaditve in cvetlične grede.

icon-expand Svetleča rudbekija FOTO: Adobe Stock

Okrasno zelje in okrasni ohrovt

Čeprav ju marsikdo ne uvršča med cvetlice, jeseni ustvarita enega najlepših barvnih poudarkov na vrtu ali balkonu. Njuni listi postajajo z nižjimi temperaturami vedno bolj intenzivno obarvani v bele, rožnate in vijolične odtenke. Poleg tega brez težav preneseta slano, zato ostaneta privlačna še dolgo po tem, ko druge rastline izgubijo svojo lepoto.

icon-expand Okrasno zelje FOTO: Adobe Stock

Če želite, da bo vrt pisan vse do pozne jeseni, ni treba čakati na naslednjo pomlad. Izkušnje vrtnarjev kažejo, da je prav konec poletja eden najboljših trenutkov za sajenje rastlin, ki obožujejo hladnejše dni. S premišljeno izbiro boste poskrbeli, da bo vrt tudi oktobra in novembra poln barv, nekatere rastline pa vas bodo razveseljevale celo v začetku zime.

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