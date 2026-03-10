Marec je kritičen čas za obrezovanje hortenzij. Mnogi se lotijo čiščenja grma, saj so videti neurejene po zimskem počitku. Vendar pa je ta ukrep pogosto kontraproduktiven, saj lahko uničite prihodnje cvetenje. Veliko, še posebej krupnolisnih hortenzij, ki jih pogosto najdemo na domačih vrtovih, cveti na 'lanskoletnem lesu'. To pomeni, da se cvetni popki, ki se bodo razvili v poletne cvetove, že oblikujejo na starih poganjkih. Napačno obrezovanje, torej prekomerno krajšanje ali odstranjevanje teh poganjkov, bo odstranilo tudi popke. Rezultat? Rastlina bo bujno listnata, a brez cvetov. Zato je izjemno pomembno poznati specifične zahteve vaše vrste hortenzije in se izogniti pretiranemu obrezovanju.

Preberi še Za bujno cvetenje morate hortenzije obrezati zdaj

Zakaj moramo biti pri obrezovanju hortenzij v marcu še posebej previdni?

Marec je zanesljiv pokazatelj, da zima še ni povsem za nami. Medtem ko nas na nekaterih predelih države že razveseljujejo sončni dnevi, so v jutranjih urah temperature še vedno nizke, pozeba pa je v tej hitro spreminjajoči se klimi še vedno resna grožnja.

icon-expand Hortenzija FOTO: Shutterstock

Najpogostejše napake in kako se jim izogniti

Kljub temu, da so hortenzije morda videti mrtve ali neurejene, so cvetni popki, ki cvetijo na starem lesu, že oblikovani, piše Tportal. Napačna predpostavka o pomanjkanju vitalnosti pogosto vodi v rezanje celih poganjkov, kar praktično uniči bodoče cvetove. To velja predvsem za mophead in lacecap hortenzije, ki so v Sloveniji zelo razširjene.

Preberi še Zemlja za hortenzije: Kako preprečiti venenje in spodbuditi rast

V teh primerih je treba zgodaj spomladi odstraniti zgolj suha cvetna stebla in očitno odmrle ali poškodovane dele. Resnično krepko obrezovanje je primerno samo za nekatere druge vrste hortenzij, ki cvetijo na novo zraslem lesu, in nikakor ne za tradicionalne krupnolisne sorte.

icon-expand Hortenzije FOTO: Shutterstock

Preberi še Najpogostejši razlogi, da hortenzija postaja rjava

Raje minimalno očistite grm, kot da tvegate in porežete cvetoči potencial rastline. Spomladi je mnogo enostavneje urediti estetski videz grma, kot pa obupno čakati na cvetove, ki jih ne bo, ker ste jih pomotoma odrezali.

Pravilen pristop k obrezovanju v marcu za optimalno cvetenje

Za večino celinskih delov Slovenije je v marcu najvarneje, da hortenzijo zgolj vizualno pregledate in odstranite samo očitno posušene, pomrznjene ali poškodovane dele. Suhe cvetove režite tik nad prvim parom zdravih, opaznih popkov, namesto da jih porežete globoko v grm. S tem se zagotavlja ohranitev cvetnega potenciala, obenem pa se rastlini omogoči ohranjanje lepe in urejene oblike.

Preberi še To zakopljite pod hortenzijo, da bo imela lepše cvetove

V primerjavi s celinsko notranjostjo se obalni in blažji predeli Slovenije pogosto prebudijo že prej, a to ne pomeni, da bi morali biti pri obrezovanju bolj drzni. Več o obrezovanju hortenzij si lahko preberete TUKAJ!

icon-expand Hortenzije FOTO: Adobe Stock