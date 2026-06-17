Zakaj bolezni sploh nastanejo?

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Povzročitelji bolezni so v okolju prisotni skoraj ves čas, vendar do okužb najpogosteje pride šele takrat, ko so razmere za njihov razvoj ugodne. Visoka zračna vlaga, slabo kroženje zraka, pregoste zasaditve, neenakomerno zalivanje in različni vremenski stresi oslabijo rastline ter zmanjšajo njihovo naravno odpornost. Takrat glive in bakterije lažje prodrejo v rastlinska tkiva in povzročijo razvoj bolezni. Prav zato je pomembno, da rastlinam že od začetka zagotovimo optimalne pogoje za rast. Močne in dobro razvite rastline namreč bistveno lažje kljubujejo neugodnim razmeram in povzročiteljem bolezni.

Dobra preventiva se začne pri tleh

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Temelj zdravega vrta so kakovostna tla. Rastline najbolje uspevajo v rahlih, dobro odcednih in s humusom bogatih tleh, kjer je prisotno aktivno mikrobiološko življenje. Takšna tla omogočajo razvoj močnega koreninskega sistema, ki rastlinam zagotavlja učinkovito oskrbo z vodo in hranili. Da ohranimo vlago v tleh, uporabimo Rasti Organsko zastirko Pred sajenjem je priporočljivo tla obogatiti s kompostom ali organskimi gnojili, saj s tem izboljšamo njihovo strukturo in rodovitnost. Pomemben preventivni ukrep je tudi kolobarjenje. Za slednje je dokazano, da zmanjšuje kopičenje povzročiteljev bolezni in škodljivcev v tleh ter dolgoročno prispeva k bolj zdravemu vrtu.

Primeri preventivne zaščite v praksi

Preventivna zaščita se v vrtu ne kaže le v posameznih ukrepih, temveč v vsakodnevnih praksah, ki skupaj ustvarjajo zdravo rastno okolje. Eden osnovnih primerov je pravilna razporeditev rastlin na gredicah. Ko rastlin ne sadimo pregosto, se med njimi zagotovi boljše kroženje zraka, listi pa se po padavinah ali zalivanju hitreje osušijo. S tem se bistveno zmanjša možnost razvoja glivičnih in bakterijskih bolezni. Veliko vlogo ima tudi skrb za vrtno higieno. Redno odstranjevanje poškodovanih, obolelih ali spodnjih listov, ki so pogosto prvi vir okužb. S tem se izboljša zračnost rastline in hkrati zmanjša pritisk bolezni na celoten nasad. Hkrati pa z odstranjevanjem rastlinskih ostankov ter s sprotnim zatiranjem plevela zmanjšujemo možnosti za ohranjanje in širjenje povzročiteljev bolezni v okolju. Dober primer preventive je tudi izbira ustreznega časa zalivanja. Zalivanje zgodaj zjutraj omogoča, da se rastline čez dan osušijo, medtem ko večerno zalivanje pogosto povzroči dolgotrajno vlažnost, ki spodbuja razvoj bolezni. Med pomembne preventivne ukrepe sodi tudi redno opazovanje rastlin. Z zgodnjim prepoznavanjem sprememb na listih, rasti ali barvi lahko pravočasno ukrepamo in preprečimo širjenje bolezni, še preden ta povzroči večjo škodo.

Krepitev rastlin kot sodoben pristop zaščite

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