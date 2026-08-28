Prostor ob hiši ni tako neuporaben, kot se zdi

Pri načrtovanju vrta se največ pozornosti običajno namenja osrednji trati, terasi ali velikim gredam. Prav zato so ozki prostori ob hiši pogosto odlična priložnost za nekaj drugačnega. Kot opozarja Gardeningetc, so takšna območja pogosto bolj senčna, hkrati pa so lahko zaradi zaščite pred dežjem ob zidu tudi precej bolj suha, kot bi pričakovali. Pomembno je torej, da rastlin ne izbiramo samo po videzu, temveč predvsem glede na količino svetlobe in vlažnost tal. Za sončne dele lahko ustvarimo mediteranski videz s sivko in ameriškim slamnikom, za bolj senčne pa uporabimo rastline z izrazitim listjem.

1. Maslenice za sončen in živahen kotiček

Maslenica (Hemerocallis) oziroma enodnevna lilija je ena tistih trajnic, ki je primerna za vrtnarje, ki želijo veliko učinka brez nenehnega ukvarjanja z rastlino. Njeni cvetovi so na voljo v številnih odtenkih, od rumene in oranžne do rožnate in rdečkaste, dolgi ozki listi pa ostanejo zanimivi tudi takrat, ko rastlina ne cveti. Homes & Gardens jih opisuje kot zelo trpežne trajnice, ki so primerne za različne razmere in dolgo cvetijo. Najbolje uspevajo na soncu, vendar prenesejo tudi nekoliko manj idealne razmere. Če imate ob hiši sončno gredo, je maslenica dobra izbira predvsem za sredino ali zadnji del zasaditve, odvisno od sorte.

icon-expand Maslenice za sončen in živahen kotiček FOTO: Adobe Stocks

2. Hoste so odlične za senčne kotičke

Če je stran hiše večino dneva v senci, je lahko hosta (Hosta) precej boljša izbira kot rastline, ki jih boste nenehno poskušali prepričati, naj uspevajo brez sonca. Njena največja prednost niso niti cvetovi, temveč listi. Ti so lahko zeleni, modrikasti, rumenkasti ali pisanih vzorcev, sorte pa se med seboj močno razlikujejo tudi po velikosti. Homes & Gardens hoste uvršča med najboljše rastline za senčne dele vrta. Najraje imajo vlažna, vendar dobro odcedna tla, zato jih je smiselno posaditi tja, kjer se zemlja ne izsušuje prehitro. Ob steni hiše lahko več različnih sort ustvari zelo lepo plastovito zasaditev, pri kateri cvetovi sploh niso več glavni poudarek.

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3. Sivka za sonce, vonj in bolj urejen videz

Za sončen prostor ob hiši je težko zgrešiti s sivko (Lavandula). Njeni vijolični cvetovi in srebrnkasti listi ustvarijo videz, ki deluje urejeno, vendar ne preveč formalno. Še posebej dobro se obnese ob poteh, vhodih in ob stenah, kjer lahko njen vonj zaznamo, ko gremo mimo. Homes & Gardens svetuje predvsem sončno lego in zelo dobro odcedna tla, saj sivka veliko lažje prenese sušo kot zastajanje vode. Če je zemlja težka in zadržuje veliko vode, je bolje izboljšati odcednost, kot pa sivko pogosto zalivati. Pri tej rastlini je namreč preveč vode lahko precej večja težava kot pomanjkanje.

icon-expand Sivka za sonce, vonj in bolj urejen videz. FOTO: Adobe Stock

4. Ameriški slamnik za barvo in čebele

Ameriški slamnik (Echinacea purpurea) je odlična izbira za sončne dele vrta, kjer želimo nekoliko bolj sproščen in naraven videz. Njegovi značilni rožnati cvetovi z izbočeno sredico se lepo kombinirajo s travami, sivko in drugimi trajnicami. Poleg tega je priljubljen pri opraševalcih. Homes & Gardens ga priporoča za sončno lego in dobro odcedna, rodovitna tla. Zaradi razmeroma visokih cvetnih stebel je primeren predvsem za zadnji ali srednji del grede, kjer lahko ustvari višino, ne da bi zakril nižje rastline. Če ga posadimo v večjih skupinah, je učinek precej boljši kot pri eni sami rastlini, saj cvetovi ustvarijo občutek neprekinjene zasaditve.

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5. Iskrivka za barvo tudi tam, kjer je manj sonca

Hojhera oziroma iskrivka (Heuchera) je zanimiva predvsem zaradi listov. Ti so lahko zeleni, bronasti, vijoličasti, rdečkasti ali skoraj črni, zato lahko z njimi ustvarimo barvni poudarek tudi takrat, ko na gredi ni veliko cvetov. Gardeningetc jo opisuje kot trpežno trajnico, ki lahko uspeva tako na soncu kot v senci, pri čemer ji najbolj ustrezajo razmere, prilagojene posamezni sorti. Njena prednost je tudi nižja rast, zato je zelo uporabna za zapolnjevanje praznin med višjimi rastlinami. V ozkem prostoru ob hiši je to lahko še posebej uporabno, saj ne zavzame veliko prostora, hkrati pa prepreči, da bi greda delovala prazno.

icon-expand Iskrivka za barvo tudi tam, kjer je manj sonca FOTO: Adobe Stock

Najprej preverite svetlobo, šele nato izbirajte rastline

Pri urejanju prostora ob hiši je največja napaka, da izberemo rastline samo zato, ker so nam všeč. Območje ob severni steni je lahko povsem drugačen svet kot južna stran hiše, kjer se poleti tla hitro segrejejo in izsušijo. Za senčne kotičke so zato odlične hoste in iskrivke, na sončnih in dobro odcednih legah pa se bodo lepo znašle sivka, ameriški slamnik in maslenice. Še en praktičen trik je ponavljanje. Namesto da bi ob hišo posadili deset različnih rastlin, lahko izberemo tri ali štiri vrste in jih v zasaditvi večkrat ponovimo. Homes & Gardens pri sodobnem oblikovanju vrtov prav ponavljanje rastlin izpostavlja kot preprost način, da zasaditev deluje bolj premišljeno in povezano. Tako lahko tudi najbolj dolgočasen pas zemlje ob hiši postane premišljen del vrta. Ni treba, da je velik. Pomembno je, da rastline ustrezajo razmeram, da imajo dovolj prostora in da se zasaditev ponavlja z nekim razlogom. Prav takšni majhni kotički pogosto naredijo največjo razliko v celotnem videzu vrta.

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