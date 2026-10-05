Jesen je čas, ko številni urejajo grobove svojih najbližjih in iščejo cvetje, ki bo lepo tudi v hladnejšem vremenu. Medtem ko poletne zasaditve počasi izgubljajo barve, obstajajo rastline, ki se prav zdaj pokažejo v najlepši luči.

Če želite, da bo grob urejen tudi po prvih jesenskih slanah, izberite vrste, ki dobro prenašajo nižje temperature, veter in dež. Poleg lepega videza imajo še eno pomembno prednost: zahtevajo manj nege.

Zakaj jeseni izbrati sezonske rastline?

Veliko ljudi v začetku oktobra še vedno posega po rastlinah, ki so primernejše za tople mesece. Te pa lahko že ob prvem hladnejšem vremenu izgubijo cvetove in privlačen videz. Jesenske rastline so prilagojene krajšim dnevom in nižjim temperaturam. Zaradi tega ostanejo lepe dlje časa, nekatere pa krasijo grobove vse do zime.

Preberi še Izkušena vrtnarka svetuje, kako primerno urediti grob ob 1. novembru

Krizanteme ostajajo klasična izbira

Ko govorimo o jesenski zasaditvi grobov, so krizanteme še vedno med najbolj priljubljenimi rastlinami. Na voljo so v različnih velikostih in barvah, od bele in rumene do vijolične in bordo rdeče. Njihova prednost je bogato cvetenje v času, ko večina drugih cvetlic že počiva. Ob pravilni oskrbi lahko ostanejo lepe več tednov.

icon-expand Krizanteme so zaradi bogatega cvetenja še vedno najpogostejša izbira za jesensko zasaditev grobov. FOTO: Shutterstock

Vrese ustvarijo urejen videz skozi vso jesen

Med najbolj trpežnimi jesenskimi rastlinami so tudi vrese. Dobro prenašajo hladno vreme in ostanejo privlačne še dolgo po tem, ko temperature padejo. Njihovi vijoličasti, rožnati ali beli cvetovi lepo dopolnjujejo druge jesenske zasaditve, zato jih vrtnarji pogosto kombinirajo s krizantemami.

icon-expand Vrese odlikuje odpornost proti mrazu in dolgotrajna dekorativnost. FOTO: Shutterstock

Mačehe cvetijo tudi v hladnejših dneh

Če želite nekaj barvitega, so odlična izbira mačehe. Mnoge sorte brez težav prenesejo nižje temperature in še naprej cvetijo tudi v pozni jeseni. Njihova prednost je tudi široka paleta barv, zaradi katere lahko ustvarite zelo raznolike zasaditve.

icon-expand Mačehe ostanejo lepe tudi v hladnejšem jesenskem vremenu in pogosto cvetijo vse do zime. FOTO: Shutterstock

Okrasno zelje postaja vse bolj priljubljeno

V zadnjih letih se na grobovih vse pogosteje pojavlja okrasno zelje. Čeprav ne cveti, navdušuje z zanimivimi listi v zelenih, vijoličnih in belih odtenkih. Poleg privlačnega videza je izjemno odporno proti mrazu, zato ostane dekorativno še dolgo v zimo.

icon-expand Okrasno zelje ne potrebuje cvetov, da pritegne poglede. Njegovi barviti listi so pravi jesenski okras. FOTO: iStockphoto

Kako poskrbeti, da bo zasaditev lepa čim dlje?

Jeseni rastline običajno potrebujejo manj zalivanja kot poleti. Kljub temu je priporočljivo redno odstranjevati odcvetele cvetove in suhe liste. Tako bodo zasaditve dlje časa videti urejene. Pomembno je tudi, da izberete kakovosten substrat in rastline posadite dovolj gosto, saj je jeseni rast počasnejša kot spomladi.