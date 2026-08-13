Ko pomislimo na koprivo, večina najprej pomisli na spomladanske juhe, čaje ali neprijetne pike na koži. Toda pozno poleti se na rastlini pojavi del, ki ga številni spregledajo: semena. Med ljubitelji nabiralništva postajajo semena navadne koprive (Urtica dioica) vse bolj cenjena, saj jih mnogi uporabljajo v kulinariki ali jih dodajajo različnim domačim pripravkom. Po navedbah britanskega portala Wild Food People se semena začnejo razvijati po cvetenju in dozorijo v drugi polovici poletja. Najbolj primerna za nabiranje so takrat, ko so še zelena in polna, saj pozneje porjavijo in se začnejo sušiti.

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Kako prepoznati prava semena?

Zanimivo je, da semena proizvajajo le ženske rastline. Kot pojasnjuje portal The Outdoor Apothecary, imajo ženske rastline dolge, viseče grozde semen, medtem ko so cvetovi moških rastlin bolj pokončni. Prav ti viseči zeleni grozdi so znak, da je čas za nabiranje. Če želite semena uporabiti doma, je pomembno, da jih nabirate daleč od prometnih cest, industrijskih območij in škropljenih površin. Kopriva namreč iz tal učinkovito črpa številne snovi, zato kakovost rastišča igra pomembno vlogo.

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Kdaj je najboljši čas za nabiranje?

Po navedbah več tujih portalov je vrhunec sezone običajno med koncem julija in septembrom, odvisno od podnebja in nadmorske višine. Nabiralci priporočajo, da semena poberete, ko so grozdi še vedno zeleni, rahlo mehki in dobro razviti. Ko postanejo rjavi, so že prezrela. Pri nabiranju nikar ne pozabite na rokavice. Čeprav je rastlina že v poznejši razvojni fazi, njene ožigalne dlačice še vedno povzročajo značilne pike.

Kako jih posušiti?

Najenostavneje je odrezati zgornji del rastline z grozdi semen in ga obesiti na suho ter zračno mesto. Ko se rastlina posuši, semena enostavno osmukate ali jih ločite s pomočjo sita. Škotska nabiralka in raziskovalka divje hrane Monica Wilde priporoča, da posušena semena presejete, s čimer odstranite večje delce listov in stebel. Nekateri jih po sušenju tudi na hitro popražijo, saj tako dobijo prijeten oreškast okus.

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Kaj lahko naredite s semeni koprive?

Semena imajo blag, nekoliko oreškast okus, zato jih je mogoče uporabljati na več načinov. Portal Wild Food People predlaga, da jih potresete po solatah, dodate v domač kruh, ovsene kosmiče ali smutije. Nekateri jih zmeljejo v prah in jih uporabljajo kot dodatek različnim jedem. Zaradi nevtralnega okusa jih je mogoče vključiti v številne recepte, ne da bi bistveno spremenili aromo jedi. Prav zato postajajo vse bolj priljubljene med ljubitelji divje hrane.

Zakaj jih nabiralci tako cenijo?

Po podatkih portala Wild Food People in drugih tujih virov semena vsebujejo različne vitamine, minerale ter maščobne kisline. Zaradi svoje sestave so v svetu nabiralništva pogosto opisana kot eden najbolj podcenjenih delov koprive. Prav zato številni izkušeni nabiralci rastline ne izkoristijo le spomladi, ko pobirajo mlade liste, temveč se k njej vrnejo tudi avgusta in septembra, ko dozorevajo semena.

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