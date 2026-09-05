Katere cvetlice lahko razmnožimo s semeni?

Na vrtu se ozrite predvsem po rastlinah, ki so že odcvetele in imajo suhe semenske glavice ali stroke. Med primernejšimi so sončnice, ognjič, kozmeje, cinije, vrtni mak in kozmeje. Pri nekaterih rastlinah se semena izločijo sama, zato je pomembno, da jih poberemo pravočasno. Kraljevo hortikulturno društvo svetuje, da semenske glavice nabiramo na suh dan, ko so semena že dozorela, vendar se še niso začela osipati.

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Tudi zelenjavni vrt je poln semen

Seme lahko shranimo tudi z nekaterih vrtnin, ki so se letos na vrtu dobro izkazale. Primerni so predvsem fižol, grah, paradižnik in paprika. Pri fižolu in grahu počakamo, da se stroki na rastlini dobro posušijo. Pri paradižniku pa semena vzamemo iz zrelega plodu, jih očistimo ostankov mesa in pred shranjevanjem temeljito posušimo. Najbolje je izbrati semena zdrave in močne rastline, ki je dobro uspevala. Tako bomo za prihodnjo sezono ohranili rastline z lastnostmi, ki so se na našem vrtu že izkazale.

icon-expand Semena morajo biti pred shranjevanjem popolnoma suha. FOTO: Dreamstime

Semena morajo biti pred shranjevanjem popolnoma suha

Največja napaka pri shranjevanju semen je vlaga. Kraljevo hortikulturno društvo priporoča, da semena oziroma semenske glavice pred shranjevanjem dobro posušimo. Nato jih lahko shranimo v papirnate ovojnice ali vrečke. Vsako označimo z imenom rastline in letom nabiranja. Za dolgoročno shranjevanje je primeren hladen in suh prostor, semena pa morajo biti zaščitena pred vlago.

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Pri hibridnih rastlinah ni vse tako preprosto

Čeprav je domače zbiranje semen zelo uporabno, rezultat ni vedno enak matični rastlini. Pri sortah, označenih kot F1, potomci iz shranjenega semena praviloma ne bodo imeli povsem enakih lastnosti kot izvorna rastlina, opozarja Kraljevo hortikulturno društvo. Posebna previdnost velja tudi pri bučah, bučkah in sorodnih rastlinah, saj se lahko različne sorte med seboj oprašijo. Če shranjujemo njihova semena, zato ni nujno, da bo prihodnje leto zrasla enaka sorta.

icon-expand Zbiranje semen ne zahteva veliko dela. FOTO: Dreamstime

Majhno jesensko opravilo za lepši vrt prihodnje leto

Zbiranje semen ne zahteva veliko dela, lahko pa nam prihrani nekaj denarja in omogoči, da ponovno vzgojimo rastline, ki so se letos dobro izkazale. Najprej izberimo zdrave rastline, počakajmo na popolno dozorelost semen in jih nato dobro posušimo. GOV.SI pri ravnanju z rastlinskim razmnoževalnim materialom poudarja pomen ustrezne kakovosti in zdravstvenega stanja rastlin. Tudi pri domačem zbiranju je zato smiselno izbirati zdrave rastline in semena. Preden jesenski veter raznese semenske glavice po vrtu, se torej splača narediti kratek obhod. Nekaj minut dela zdaj lahko pomeni polne gredice in cvetoč vrt prihodnje leto.

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