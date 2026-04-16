Zakaj nekatere rastline uspevajo tudi v senci

Rastline se razlikujejo glede na potrebe po svetlobi. Senčne rastline so prilagojene na manj intenzivno svetlobo in pogosto izvirajo iz gozdnih območij. Kot navajajo strokovnjaki iz Royal Horticultural Society, senčne rastline razvijejo širše liste, ki učinkoviteje zajemajo razpršeno svetlobo, kar jim omogoča preživetje v gostejših zasaditvah ali ob zgradbah.

Okrasne rastline, ki uspevajo v senčnem vrtu

Hoste – kraljice sence Hoste so ena najbolj priljubljenih senčnih rastlin. Po podatkih vrtnarskih strokovnjakov iz Better Homes & Gardens uspevajo v vlažni, dobro odcedni zemlji in ponujajo čudovite liste različnih odtenkov zelene, modrikaste in rumene barve.

Vodenke (impatiens) – barvitost tudi v temi Vodenke so znane po bogatem cvetenju tudi v polni senci. Idealne so za senčne gredice, saj cvetijo neprekinjeno skozi poletje, če imajo dovolj vlage.

Ognjene begonije – elegantno cvetje Begonije uspevajo v delni ali polni senci in so znane po svojih pisanih cvetovih in dekorativnih listih. Begonije so odlična izbira za balkone in senčne vrtove, kjer druge rastline ne uspevajo.

Jetrnik – zgodnje spomladansko cvetje Jetrnik je ena prvih rastlin, ki zacveti spomladi v senčnih gozdnih območjih. Je izjemno odporen in ne zahteva veliko nege, zaradi česar je idealen za naravne senčne vrtove.

Kako urediti senčni vrt

Pri urejanju senčnega vrta je pomembno upoštevati vlago v tleh, saj senca pogosto pomeni manj izhlapevanja vode. Dodajanje organske snovi izboljša strukturo tal in spodbuja zdravo rast rastlin. Po mnenju strokovnjakov iz BBC Gardening je kombinacija različnih višin rastlin ključna za ustvarjanje vizualno privlačnega senčnega vrta.