Gre za gomolj, bogat z ogljikovimi hidrati ter z visokimi vsebnostmi vitamina A in vitamina C. Poleg kulinarične vrednosti je sladki krompir zanimiv tudi z vidika vzgoje, saj ga lahko razmnožujemo tudi doma na zelo preprost način. Kot piše Homes and Gardens, je eden izmed najbolj dostopnih načinov vzgoja poganjkov v vodi. Postopek je nekoliko počasnejši kot pri nekaterih drugih vrstah zelenjave, vendar se ob dovolj potrpežljivosti iz enega gomolja razvije več novih rastlin. Ker sladki krompir v našem podnebju ne prezimi, ga gojimo kot enoletnico, pridelek pa pobiramo ob koncu poletja ali v zgodnji jeseni. Ob tem velja omeniti, da je rastlina primerna tudi za gojenje v posodah, zato jo lahko uporabljamo tudi kot sobno rastlino.

Kako do novih poganjkov v osmih korakih?

Vzgoja novih poganjkov sladkega krompirja traja približno deset do dvanajst tednov, zato je pomembno, da se postopka lotimo pravočasno, še pred začetkom pomladi. Sadike se namreč na prosto ali v večje posode sadijo maja, ko ni več nevarnosti pozebe.

1. Pripravite sladki krompir

Poganjke lahko vzgojite iz lanskoletnega domačega sladkega krompirja ali iz ekološkega krompirja, kupljenega v trgovini ali na tržnici. Pri neekološkem sladkem krompirju, kupljenem v trgovini, obstaja možnost, da je obdelan s kemikalijami, ki zavirajo kaljenje, zato je uspeh manj zagotovljen. Ker ni mogoče vnaprej vedeti, ali bo gomolj pognal, je priporočljivo, da poskusite z več krompirji hkrati. Pred uporabo sladki krompir temeljito sperite pod tekočo vodo, da odstranite ostanke zemlje in morebitne bakterije.

2. Prepoznajte zgornji in spodnji del

Za uspešno razmnoževanje je pomembno, da pravilno določite, kateri del sladkega krompirja je spodnji in kateri zgornji. Koničast del je navadno spodnji del, iz katerega bodo pognale korenine, zaobljen del pa je zgornji, kjer se bodo razvili poganjki in listi. Če sta oba konca podobno zaobljena in ne morete določiti spodjega dela, lahko sami izberete enega in ga po potrebi kasneje obrnete.

3. Sladki krompir postavite v vodo

Vzemite steklen kozarec ali prozoren plastični lonček brez lukenj na dnu in ga do polovice napolnite s toplo vodo. Okoli sredine sladkega krompirja zapičite tri ali štiri zobotrebce, ki bodo služili kot opora. Nato zobotrebce naslonite na rob posode tako, da je spodnji del krompirja potopljen v vodo, zgornji del pa naj ostane nad gladino.

4. Izberite toplo in svetlo mesto

Posodo postavite na svetlo in toplo mesto, kjer je temperatura med 21 in 29 stopinjami Celzija. To je lahko na sončni okenski polici ali v toplem rastlinjaku, saj je pomembno, da rastlina dobi dovolj svetlobe.

5. Redno menjajte vodo

Da preprečite razvoj škodljivih bakterij in gnitje sladkega krompirja, je pomembno menjati vodo na vsake tri dni. Ob tem redno preverjajte, da je spodnji del krompirja ves čas potopljen v vodo. Po potrebi mu lahko vodo tudi ves čas dolivate.

6. Opazujte razvoj korenin in poganjkov

Prve korenine se običajno pojavijo že po nekaj dneh. Po enem do dveh tednih pa na vrhu gomolja začnejo poganjati zeleni poganjki. Ti potrebujejo štiri do šest tednov, da zrastejo nekaj centimetrov, nato pa so pripravljeni, da jih odstranite s sladkega krompirja.

7. Odstranite poganjke in jih ukoreninite

Ko poganjki dosežejo dolžino približno 10 do 15 centimetrov, jih previdno odvijte s krompirja ali odrežite z ostrim nožem, kjer se stikajo z gomoljem. Nato jih postavite v ločen kozarec z vodo. V isto posodo lahko postavite več poganjkov hkrati, da prihranite prostor. Vodo redno menjajte in v naslednjih tednih spremljajte razvoj korenin. Ko so te dolge približno 2,5 do 5 centimetrov, so sadike pripravljene za sajenje.

8. Sajenje na vrt ali v posode