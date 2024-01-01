Dominvrt.si
Čudovita sobna rastlina, ki je idealna za ta čas
Sobne rastline

Ste že pospravili božično drevo?
Praznično

Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Triki

Odkrijte, kako enostavno odpraviti odvečno navlako
Dom

Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
Triki

Zakaj listi rastlin v tem času postanejo rumeni? Vzroki in rešitve
Sobne rastline

Rumenenje listov je eden najpogostejših znakov, da rastlina doživlja stres.

Sobne rastline

Drevesa, ki jih lahko gojimo v svoji dnevni sobi

Zdravo, močno drevo lahko poživi še tako pust prostor – vendar so le nekatere vrste vajene notranjega življenja. Potem je tu še težava s prostorom, ki ga v marsikaterem domu primanjkuje. Toda to ni razlog, da ne bi prav vsakdo našel popolnega sobnega drevesa za svoj dom. Da bo izbira lažja, smo pripravili seznam najbolj priljubljenih.

Obstaja primeren in neprimeren čas zalivanja sobnih rastlin?
Sobne rastline

Sobne rastline za svojo rast v osnovi potrebujejo svetlobo, vodo in hranila, ki jih pridobijo iz zemlje. Toda, če pustimo ob strani preostale dejavnike in se osredotočimo samo na vodo, marsikdo ne ve, da ni pomembno le, kako pogosto lončnice zalivamo, ampak tudi kdaj.

Sneg za zalivanje rastlin: da ali ne?
Sobne rastline

Pridobivanje deževnice za zalivanje rastlin postaja vse bolj priljubljeno, saj se ljudje vse bolj zavedamo pomena varčevanja z vodo. Toda če je deževnica za rastline zagotovo bolj primerna kot voda iz pipe, ali to velja tudi za sneg? Preverili smo, kako varno je zalivanje sobnih rastlin s stopljenim snegom.

Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Sobne rastline

Veste, katera sobna rastlina je znana kot najbolj nezahtevna in hkrati najbolj vzdržljiva? To je aspidistra ali ščitovka, poznana tudi pod vzdevkom 'železna dama' ali 'železna roža'. Gotovo obstaja še kakšna lončnica, ki za svoje preživetje ne potrebuje veliko, pa vendar je aspidistra ena tistih, ki v tem oziru prednjačijo.

Tako morate skrbeti za božično zvezdo, da bo obstala celo leto
Sobne rastline

Si želite, da bi vaša božična zvezda vsako leto znova zablestela v polnem sijaju? Sledite preprostim navodilom, ki smo jih za vas zbrali spodaj.

Sobne rastline

Zakaj spatifil ne cveti? Morda je krivo to!

Zima je za spatifil zahtevna, a s preprostim trikom s kamenčki ga lahko ohranite zelenega in cvetočega.

5 nasvetov, kako izbrati najlepšo božično zvezdo
Sobne rastline

Božična zvezda je nedvomno ena bolj priljubljenih prazničnih rastlin. Je pa ta lončnica tudi precej občutljiva, zato bodite pri nakupu pozorni na nekatere dejavnike, ki kažejo na njeno slabo stanje.

Za čudovito božično zvezdo je ključno pravilno zalivanje
Sobne rastline

Božične zvezde so čudovite praznične rastline, ki izvirajo iz Mehike, zaradi svojih čudovitih rdečih listov pa so še posebej priljubljene v času božiča. Toda če želimo, da bo do takrat zdržala, moramo poznati njene zahteve glede zalivanja.

Za dobro energijo v svoj dom postavite to rastlino
Sobne rastline

Čopasta zelenčica ali pajkova rastlina je več kot le preprosta sobna rastlina. Zagovorniki feng šuja verjamejo, da predstavlja močan simbol ravnovesja, prenove in pozitivne energije. S premišljeno postavitvijo v svoj dom lahko povečamo njene pozitivne učinke in izkoristimo vse njene prednosti.

V tem delu stanovanja bo monstera najlepše rasla
Sobne rastline

Če želite kar najbolje poskrbeti za monstero v svojem domu, potem je prvi pogoj ta, da ji najdete ustrezno mesto. V nadaljevanju torej razkrivamo, kje

Sobne rastline

Izbira pravega lončka za zdravo orhidejo

Izbira pravega lončka je ključna za zdravo rast orhidej. Upoštevajte drenažo, zračnost in primerno velikost, da posnemate naravne pogoje in preprečite gnitje korenin. Material je manj pomemben, če so zagotovljeni osnovni pogoji za uspeh rastline.

Anketa
Kdaj običajno pospravite božično drevo?
Moja hiša
Dom

Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj

Sobne rastline

Čudovita sobna rastlina, ki je idealna za ta čas

Ljubljenčki

10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki

Setveni koledar
Trenutno se sadi
cvetača
Trenutno se presaja
Trenutno se ne presaja nobena vrtnina.
Trenutno se pobira
špinača
