Rumenenje listov je eden najpogostejših znakov, da rastlina doživlja stres.
Zdravo, močno drevo lahko poživi še tako pust prostor – vendar so le nekatere vrste vajene notranjega življenja. Potem je tu še težava s prostorom, ki ga v marsikaterem domu primanjkuje. Toda to ni razlog, da ne bi prav vsakdo našel popolnega sobnega drevesa za svoj dom. Da bo izbira lažja, smo pripravili seznam najbolj priljubljenih.
Sobne rastline za svojo rast v osnovi potrebujejo svetlobo, vodo in hranila, ki jih pridobijo iz zemlje. Toda, če pustimo ob strani preostale dejavnike in se osredotočimo samo na vodo, marsikdo ne ve, da ni pomembno le, kako pogosto lončnice zalivamo, ampak tudi kdaj.
Pridobivanje deževnice za zalivanje rastlin postaja vse bolj priljubljeno, saj se ljudje vse bolj zavedamo pomena varčevanja z vodo. Toda če je deževnica za rastline zagotovo bolj primerna kot voda iz pipe, ali to velja tudi za sneg? Preverili smo, kako varno je zalivanje sobnih rastlin s stopljenim snegom.
Veste, katera sobna rastlina je znana kot najbolj nezahtevna in hkrati najbolj vzdržljiva? To je aspidistra ali ščitovka, poznana tudi pod vzdevkom 'železna dama' ali 'železna roža'. Gotovo obstaja še kakšna lončnica, ki za svoje preživetje ne potrebuje veliko, pa vendar je aspidistra ena tistih, ki v tem oziru prednjačijo.
Si želite, da bi vaša božična zvezda vsako leto znova zablestela v polnem sijaju? Sledite preprostim navodilom, ki smo jih za vas zbrali spodaj.
Zima je za spatifil zahtevna, a s preprostim trikom s kamenčki ga lahko ohranite zelenega in cvetočega.
Božična zvezda je nedvomno ena bolj priljubljenih prazničnih rastlin. Je pa ta lončnica tudi precej občutljiva, zato bodite pri nakupu pozorni na nekatere dejavnike, ki kažejo na njeno slabo stanje.
Božične zvezde so čudovite praznične rastline, ki izvirajo iz Mehike, zaradi svojih čudovitih rdečih listov pa so še posebej priljubljene v času božiča. Toda če želimo, da bo do takrat zdržala, moramo poznati njene zahteve glede zalivanja.
Čopasta zelenčica ali pajkova rastlina je več kot le preprosta sobna rastlina. Zagovorniki feng šuja verjamejo, da predstavlja močan simbol ravnovesja, prenove in pozitivne energije. S premišljeno postavitvijo v svoj dom lahko povečamo njene pozitivne učinke in izkoristimo vse njene prednosti.
Če želite kar najbolje poskrbeti za monstero v svojem domu, potem je prvi pogoj ta, da ji najdete ustrezno mesto. V nadaljevanju torej razkrivamo, kje
Izbira pravega lončka je ključna za zdravo rast orhidej. Upoštevajte drenažo, zračnost in primerno velikost, da posnemate naravne pogoje in preprečite gnitje korenin. Material je manj pomemben, če so zagotovljeni osnovni pogoji za uspeh rastline.