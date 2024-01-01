Sobne rastline

Drevesa, ki jih lahko gojimo v svoji dnevni sobi

Zdravo, močno drevo lahko poživi še tako pust prostor – vendar so le nekatere vrste vajene notranjega življenja. Potem je tu še težava s prostorom, ki ga v marsikaterem domu primanjkuje. Toda to ni razlog, da ne bi prav vsakdo našel popolnega sobnega drevesa za svoj dom. Da bo izbira lažja, smo pripravili seznam najbolj priljubljenih.