Ni skrivnost, da rastline ugodno vplivajo na naše počutje, saj naj bi čistile zrak in izboljšale bivalne pogoje. Za vas smo izbrali pet sobnih rastlin, ki niso samo lepe na pogled, ampak so tudi enostavne za vzdrževanje.

Zamija

Vse bolj priljubljena grmičasta rastlina se ponaša z zelenimi listi, ki se bleščijo, zato delujejo sveže. Njena stebla so okrogla, spodaj odebeljena in se rahlo upogibajo. Zalivamo jo približno dvakrat na teden, bolje manj kot preveč. Dobro se počuti v prostorih, kjer ni veliko svetlobe, hkrati pa je ne smemo neposredno izpostavljati soncu. In prav zato je idealna za tiste kotičke, ki niso ob oknu, kot so, na primer hodniki, pisarne in podobno. Za Zamijo pravijo, da bi naj v dom prinašala srečo in denar, a vsekakor jo je vredno imeti že zaradi tega, ker je lep okras.

icon-expand Zamija FOTO: Adobe Stock

Samolist

Samolist oziroma spatifil ima temno zelene liste in elegantne bele cvetove, ki se lepo podajo vsakemu kotičku našega doma, a bo uspeval predvsem v polsenčni legi. Postavite ga tam, kjer ni prepiha, medtem ko je zanj najbolj optimalna sobna temperatura. Njegova nega ni zahtevna, toda vseeno ga moramo zalivati vsaj enkrat na teden, in sicer tako, da zemlja ne bo preveč mokra, ampak vlažna. Velja za izjemno koristno rastlino, saj je znan po tem, da naj bi iz zraka odstranjeval tudi toksine.

icon-expand Samolist FOTO: Adobe Stock

Aloe vera

Nekateri jo imajo za čudežno rastlino, saj slovi po svojih blagodejnih učinkih, zato je več kot samo sobna rastlina. Iz njenih listov lahko pridobivamo gel, sok ali smolo, zato je vsestransko uporabna, tako v kozmetični industriji kot tudi v zdravstvu. Listi so odebeljeni, pokončni in temno zeleni. Potrebuje veliko svetlobe, zato je zanjo pravo mesto na okenski polici, a je vseeno ne smemo imeti na močnemu soncu. Za svojo rast ne potrebuje veliko vode, zato je najbolje, da jo zalijemo takrat, ko se prst povsem posuši.

icon-expand Aloe vera FOTO: AdobeStock

Sukulente

Kaktusi brez bodic imajo mesnate in sočne liste, a še vedno so to kaktusi, ki ne potrebujejo veliko vode. Dovolj je, da jih zalijemo enkrat na teden ali dva, včasih pa celo manj. Lahko so različnih oblik in velikosti, medtem ko se lepo podajo na vsako okensko polico. Zelo radi imajo sonce, zato morajo imeti na voljo vsaj šest ur do osem ur dnevne svetlobe.

icon-expand Sukulente FOTO: Adobe Stock

Filodendron

Ta lončnica je ena od najpogostejših sobnih rastlin, ki ima čudovite ogromne liste in bo vnesla v naš dom še malo tropskega pridiha. Njena nega je nezahtevna, a vseeno potrebuje dovolj svetlobe in vlage. Zalijemo jo, ko se zgornja prst osuši, medtem ko nas bo sama opozorila, če ima preveč ali premalo vode, tako da bo povesila liste.

icon-expand Filodendron FOTO: Adobe Stock