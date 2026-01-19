Če ne prilagodite zalivanja zimskim razmeram, se lahko hitro pojavijo težave, kot so rumeni listi ali celo gnitje korenin. V tem članku boste izvedeli, kako pravilno zalivati sobne rastline pozimi in zagotoviti, da bodo uspevale tudi v hladnejših mesecih.

Zakaj so potrebe po vodi pozimi drugačne?

Ko rastline pozimi prejemajo manj svetlobe, se njihova fotosinteza upočasni, rast pa zmanjša porabo vode. Nižja potreba po vodi pomeni, da lahko prekomerno zalivanje hitro povzroči težave, kot je gnitje korenin. Tudi če rastline postavite pod rastne luči, še vedno potrebujejo manj vode kot v toplejših mesecih, saj ne rastejo tako intenzivno. Pozimi je zelo pomembno spremljati vlago v prostoru, saj ogrevanje, kamini in grelne naprave povzročajo suh zrak. Nizka vlažnost zraka lahko povzroči suhe, krhke liste, zato je ključno, da poleg zalivanja poskrbite tudi za primerno vlažnost.

icon-expand Listi sobnih rastlin FOTO: Shutterstock

Kako pogosto zalivati pozimi?

Ni univerzalnega pravila, kako pogosto zalivati rastline pozimi, saj je to močno odvisno od vrste rastline, temperature in svetlobnih razmer. Tropske rastline običajno potrebujejo zalivanje enkrat na 1–2 tedna, medtem ko sukulente in kaktusi potrebujejo manj vode. Ključno je, da pred zalivanjem preverite vrhnji centimeter zemlje in zalijete šele, ko je suh.

Pogostost zalivanja je odvisna tudi od materiala lonca in položaja rastline. Plastični lonci zadržijo vlago dlje, medtem ko terakotni lonci omogočajo hitrejše izsuševanje zemlje. Toplejši prostori pospešijo izhlapevanje vode, medtem ko več svetlobe pomeni, da bo rastlina morda potrebovala večjo količino vode.

Znaki, da rastline potrebujejo več vode

Prvi znak, da rastlina potrebuje vodo, so uvela listje in stebla. Če je zemlja suha, je čas, da rastlino zalijete. Preveč vode lahko povzroči podobne znake, zato je vedno priporočljivo preveriti vlago zemlje, preden zalijete rastlino. Suhi, rjavi ali zviti listi so jasen znak, da rastlina trpi zaradi pomanjkanja vode. Če je zemlja razpokana in se ločuje od roba lonca, je to dodatna indikacija, da je rastlina dehidrirana. Včasih je potrebna tudi presaditev v svežo zemljo, da se izboljša zadrževanje vode.

Uporabite merilec vlage

Preverjanje zemlje s prstom je učinkovit način, da se izognete prekomernemu zalivanju, a včasih ni dovolj natančno. Merilec vlage vam bo povedal, kdaj je rastlina pripravljena na zalivanje in kdaj je zemlja še vedno dovolj vlažna. Merilec vlage je še posebej uporaben za začetnike ali za tiste, ki imajo več rastlin z različnimi potrebami po vodi. Tako boste zmanjšali tveganje za gnitje korenin in hkrati zagotovili optimalno vlažnost zemlje.

icon-expand Sobne rastline FOTO: Shutterstock

Ohranite liste suhe in praznite podstavke

Pri zalivanju od zgoraj je priporočljivo, da voda pride neposredno v zemljo, ne na liste. Mokri listi so dovzetni za plesen in druge bolezni, zato pazite, da listje ostane suho. Podstavke po zalivanju vedno izpraznite, saj stoječa voda v podstavku lahko povzroči gnitje korenin. To je še posebej pomembno pri sobnih rastlinah, ki pozimi ne potrebujejo veliko vode.

Zalivajte zjutraj in povečajte vlažnost