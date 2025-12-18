Če nimate veliko časa, niste vešči nege sobnih rastlin ali preprosto želite, da bi vaša rastlina uspevala brez posebnega truda, potem je tale tako imenovana želena dama morda prava za vas, saj preživi tudi v razmerah, v katerih bi mnoge druge rastline že zdavnaj ovenele.

icon-expand Aspidistra FOTO: Profimedia

Priljubljena že v mračnih viktorijanskih časih

V viktorijanskih časih je bila priljubljena sobna rastlina, saj je lahko vzdržala hlape premoga in plinskih svetilk, ni pa je motilo niti pomanjkanje svetlobe, ki je značilno za tiste mračne čase. Aspidistra s svojimi dolgimi čudovitimi temno zelenimi listi pritegne že na prvi pogled. Če jo gojimo na prostem, bomo lahko občudovali tudi cvetove, ki jih v prostoru navadno sicer ne razvijejo. Med prednosti te rastline, ki sicer izvira iz Japonske in Tajvana, zaradi katere jo še posebej obožujejo lastniki majhnih stanovanj, štejemo dejstvo, da raste precej počasi in ni ena tistih rastlin, ki vam stanovanje 'zavzamejo' čez noč.

Ne potrebuje veliko pozornosti

S tem, ko rečemo, da je popolnoma nezahtevna in odporna na razmere, ki jih večina sobnih rastlin ne bi preživela, prav zares to tudi mislimo. Postavite jo lahko v senčni del stanovanja, kjer bo prejela le malo svetlobe, a bo še vedno ostala zelena. Nekoliko je sicer občutljiva na neposredno sončno svetlobo skozi ves dan, zaradi katere lahko njeni listi postanejo beli, vendar je malo verjetno, da bi se zaradi tega posušila. Poleg tega nima škodljivcev, bolezni pa jo napadejo zelo redko.

icon-expand Aspidistra FOTO: Adobe Stock

Je aspidistra strupena?

Lončnico lahko brez strahu postavite v dnevno sobo ali drug prostor, saj nima dokazanih nobenih toksičnih učinkov, ki bi lahko škodovali vašim hišnim ljubljenčkom ali otrokom.

Kdaj jo zalivamo?

Tudi vode ne potrebuje veliko. Večja verjetnost, kot da bi se posušila, je, da vam zgnije, zato jo zalivajte le takrat, ko je zemlja popolnoma suha. Tla, ki so predolgo mokra, lahko povzročijo gnitje korenin, zato pred ponovnim zalivanjem pustite, da se zemlja posuši nekaj centimetrov v globino.

icon-expand Aspidistra FOTO: Adobe Stock

Ni odporna na mraz

Aspidistro obravnavamo kot lončnico, ki raste v notranjih prostorih na sobni temperaturi in zato je morda tudi opozorilo, da ni odporna na mraz, nekoliko odveč. V kolikor se jo odločite posaditi zunaj, jo ob mrazu vsekakor zaščitite.

V času rasti jo pognojite enkrat mesečno