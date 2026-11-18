Novembra in decembra se zdi, kot da se narava za trenutek ustavi. Vrt počiva, balkonsko cvetje je že zdavnaj izgubilo poletno podobo, dnevi pa so vse krajši. Prav zato v tem času še toliko bolj opazimo rastline, ki kljubujejo sivini. Ena takšnih je božična begonija. Medtem ko številne sobne rastline pozimi komaj rastejo, se ona odene v množico cvetov in postane prava zvezda stanovanja. Ni pa samoumevno, da bo cvetela dolgo. Marsikdo jo prinese domov, nato pa že čez nekaj tednov opazi odpadanje popkov in cvetov. Vzrok je pogosto ena sama napaka.

Ne postavljajte je tja, kamor bi jo večina

icon-expand Božična begonija (Begonia × hiemalis) je ena redkih sobnih lepotic, ki največ pozornosti pritegne prav pozimi. Njeni cvetovi lahko trajajo tedne, včasih celo več mesecev, zato ni čudno, da se v prazničnem času pogosto znajde na policah vrtnih centrov. FOTO: Shutterstock

Ko zunaj postane hladno, rastline pogosto selimo bližje radiatorjem. Pri božični begoniji je to lahko težava. Njeni cvetovi imajo radi svetlobo, ne marajo pa vročega in suhega zraka. Če lonček postavite neposredno ob radiator, se lahko cvetovi hitreje posušijo, popki pa začnejo odpadati. Veliko bolje se bo počutila na svetlem mestu, kjer ima čez dan dovolj razpršene svetlobe, vendar ni izpostavljena neposrednemu soncu ali toku vročega zraka. Če jo postavite v nekoliko hladnejši, a svetel prostor, lahko cvetovi ostanejo lepi precej dlje. Optimalna temperatura med cvetenjem je okoli 18 stopinj Celzija.

Zalivajte manj, kot mislite

Pozimi večina težav z begonijami ne nastane zaradi premalo vode, ampak zaradi preveč vode. Če je zemlja stalno mokra, korenine hitro začnejo propadati. Pred vsakim zalivanjem zato s prstom preverite zgornjo plast zemlje. Če je še vedno vlažna, lahko z zalivanjem počakate kakšen dan ali dva. Pravilo, ki se ga držijo številni izkušeni ljubitelji sobnih rastlin, je preprosto: raje malenkost premalo kot preveč.

Trik za daljše cvetenje

Če želite, da rastlina cveti čim dlje, redno odstranjujte ovenele cvetove. Tako bo energijo usmerjala v nove popke namesto v odmirajoče cvetove. Hkrati je dobro lonček vsak teden nekoliko obrniti, da rastlina z vseh strani prejme približno enako količino svetlobe. To je majhen trik, ki ga mnogi spregledajo, vendar pogosto naredi opazno razliko.

icon-expand Božična begonija ni le za eno sezono. FOTO: Shutterstock

Je zares rastlina samo za eno sezono?

Veliko ljudi božično begonijo po praznikih zavrže, podobno kot božično zvezdo. A to ni nujno. Če jo še naprej pravilno negujete, lahko ostane lepa sobna rastlina še dolgo po praznikih. Po obdobju počitka lahko v naslednji sezoni ponovno oblikuje popke in znova zacveti.

Malo barve ravno takrat, ko jo najbolj potrebujemo

Morda je ravno zato božična begonija tako priljubljena. Ne cveti sredi pomladi, ko cveti skoraj vse. Svoje najlepše cvetove pokaže v času, ko zunaj prevladujejo megla, dež in kratki dnevi. In včasih je prav to dovolj, da je dom videti nekoliko bolj živ, topel in prazničen.

Zakaj jo imenujejo božična begonija? Božična begonija oziroma Begonia x hiemalis je znana tudi kot riegerjeva begonija ali pa elatior begonija. Posebnost te rastline je, da najbolj bujno cveti v hladnejšem delu leta, zato je postala priljubljena praznična dekoracija domov. Njeni cvetovi so lahko beli, rožnati, oranžni, rumeni ali živo rdeči. Prav zaradi te pisanosti mnogi z njo nadomeščajo tradicionalne božične rastline.