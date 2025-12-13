Skoraj ni doma, ki ga v adventnem času ne bi krasila vsaj ena božična zvezda. S svojimi razkošnimi rdečimi listi je postala nepogrešljiv simbol prazničnega duha, piše net.hr. Njena zgodba pa izvira iz Mehike, kjer jo poznajo kot Flor de Nochebuena – roža svete noči.
Po legendi je revno dekletce Pepita Jezusu želelo podariti darilo, a je imelo le skromne divje rože. Ko jih je položila pred oltar, so se čudežno spremenile v rdeče cvetove. V krščanski simboliki oblika listov predstavlja Betlehemsko zvezdo, rdeča barva Kristusovo kri, bele sorte pa čistost.
Kako skrbeti za božično zvezdo?
Čeprav jo pogosto obravnavamo kot enoletnico, lahko ob ustrezni negi uspeva tudi več let. Ključ je v posnemanju njenih naravnih razmer:
Svetloba: obožuje svetlo, a posredno svetlobo (6 ur dnevno). Neposredno sonce lahko ožge liste.
Temperatura: idealno med 18–24 C, ponoči ne pod 13 C. Izogibajte se prepihu in bližini radiatorjev.
Zalivanje: preverite zemljo 2–3 cm globoko; če je suha, zalijte. Rastlino zalijte temeljito, a nikoli ne pustite, da stoji v vodi.
Gnojenje: med prazniki gnojenje ni potrebno. Spomladi jo gnojite vsake 3–4 tedne z univerzalnim gnojilom, razredčenim na polovico.
Kako znova obarvati liste?
Rdeči listi so pravzaprav ovršni listi, ki se obarvajo ob posebnem ciklu svetlobe in teme.
Postopek začnite konec septembra ali v začetku oktobra.
Rastlini zagotovite 14–16 ur popolne teme (škatla, omara) in 8–10 ur močne posredne svetlobe.
Cikel ponavljajte 8–10 tednov. Ko listi spet postanejo rdeči, nadaljujte z običajno nego.
Božična zvezda je več kot le okras – je živ simbol prazničnega veselja in topline doma. Z malo truda lahko vsako leto znova zacveti in vas spomni na čarobnost božiča.
Vir: net.hr
