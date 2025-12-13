Skoraj ni doma, ki ga v adventnem času ne bi krasila vsaj ena božična zvezda. S svojimi razkošnimi rdečimi listi je postala nepogrešljiv simbol prazničnega duha, piše net.hr. Njena zgodba pa izvira iz Mehike, kjer jo poznajo kot Flor de Nochebuena – roža svete noči. Po legendi je revno dekletce Pepita Jezusu želelo podariti darilo, a je imelo le skromne divje rože. Ko jih je položila pred oltar, so se čudežno spremenile v rdeče cvetove. V krščanski simboliki oblika listov predstavlja Betlehemsko zvezdo, rdeča barva Kristusovo kri, bele sorte pa čistost.

icon-expand Božična zvezda FOTO: Shutterstock

Kako skrbeti za božično zvezdo?

Čeprav jo pogosto obravnavamo kot enoletnico, lahko ob ustrezni negi uspeva tudi več let. Ključ je v posnemanju njenih naravnih razmer: Svetloba: obožuje svetlo, a posredno svetlobo (6 ur dnevno). Neposredno sonce lahko ožge liste. Temperatura: idealno med 18–24 C, ponoči ne pod 13 C. Izogibajte se prepihu in bližini radiatorjev. Zalivanje: preverite zemljo 2–3 cm globoko; če je suha, zalijte. Rastlino zalijte temeljito, a nikoli ne pustite, da stoji v vodi. Gnojenje: med prazniki gnojenje ni potrebno. Spomladi jo gnojite vsake 3–4 tedne z univerzalnim gnojilom, razredčenim na polovico.

Kako znova obarvati liste?

Rdeči listi so pravzaprav ovršni listi, ki se obarvajo ob posebnem ciklu svetlobe in teme. Postopek začnite konec septembra ali v začetku oktobra. Rastlini zagotovite 14–16 ur popolne teme (škatla, omara) in 8–10 ur močne posredne svetlobe. Cikel ponavljajte 8–10 tednov. Ko listi spet postanejo rdeči, nadaljujte z običajno nego.

Božična zvezda je več kot le okras – je živ simbol prazničnega veselja in topline doma. Z malo truda lahko vsako leto znova zacveti in vas spomni na čarobnost božiča.

icon-expand Božična zvezda FOTO: Shutterstock