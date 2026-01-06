Prava temperatura

Kljub temu da ciklama cveti pozimi, ni povsem prilagojena visokim temperaturam, ki se lahko v tem letnem času pojavljajo v domovanjih. Ta rastlina ne prenese več kot 20 stopinj Celzija, zato jo postavite v primeren prostor, če želite, da lepo uspeva. Po drugi strani ne prenese niti prenizkih temperatur, to je nekje pod 10 stopinj Celzija. Toda v pravem temperaturnem razponu bo cvetela bujno in brez težav.

Ravno pravšnje zalivanje

Kot ne prenese niti previsokih niti prenizkih temperatur, ciklama ne želi niti preveč niti premalo vode. Vedno preverite, da je prst suha, preden jo zalijete. Toda obenem ne smete dovoliti, da je prst suha predolgo. Svoje nezadovoljstvo bo pokazala s tem, da bo postala uvela. Idealno bi morali pri zalivanju zadeti čas, ko je prst suha, a rastlina še ni uvela. Z vodo se ne dotikajte stebla in listov. Če ostane v podstavku, jo odlijte. Nekateri priporočajo, da lonček čez noč postavite v pladenj, ki ste ga napolnili z vodo in pustite rastlini, da jo sama vpije skozi korenine. Preverite, ali ji ta način zalivanja morda bolj ustreza, še posebej če vam preglavice povzroča trud, da se z vodo ne bi dotaknili stebla in listov, ko je rastlina bolj razrasla.

Kaj se zgodi poleti?

Ciklama cveti jeseni, pozimi in spomladi, dokler je vreme hladnejše. Ko se temperature povišajo (nekje v aprilu), preide v stanje mirovanja, ko jo morate premakniti v hladnejši, suh prostor in je skoraj več ne zalivate (le toliko, da se prst ne osuši popolnoma). Rastlina ni umrla, le počiva in bo spet začela cveteti, ko pride njen čas jeseni. Takrat jo prestavite v hladnejši kotiček ob oknu in jo normalno zalijte. Jesen je še čas, da ciklamo posadite ali presadite v večji lonček.

Koliko svetlobe?

Četudi je ciklama rastlina temačnejšega časa, to ne pomeni, da ne potrebuje svetlobe. V delu leta, ko je slednje neobhodno manj, jo vsekakor postavite ob okno, ki gleda na jug, vzhod ali zahod, ne pa na sever, kjer je svetlobe v tem času žal premalo.

Ko cvetovi odpadejo

Da bi roža čim dlje cvetela, odstranite cvetove, ki so odmrli, in sicer jih odrežite pri steblu. Včasih bodo cvetovi sami odpadli – takrat ravno tako odrežite del, ki bo ostal. Odstranite tudi cvetove, ki porumenijo ali začnejo veneti. Idealno je, da jih odstranite, preden dokončno odmrejo in odpadejo. Tako imajo novi priložnost prej zacveteti.

Zimsko darilo

Ciklama je lahko čudovito darilo, a le za tistega, za kogar veste, da si bo vzel čas za nego. V resnici ta ni zapletena, a res je treba vedeti teh nekaj informacij, ki smo jih navedli, in jih upoštevati. Morda jih lahko hkrati z darilom zapišete na čestitko. Po drugi strani zaradi svojih lastnosti ni primerno darilo za ljudi, ki živijo v močno ogrevanih stanovanjih brez hladnejših kotičkov.