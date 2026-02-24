Iščete sobno rastlino, ki bo z vami preživela desetletja in vam ne bo povzročala preglavic? Drevo denarja ali krasula (Crassula ovata) je morda prava izbira za vas. Ta priljubljena rastlina je znana po debelih, ovalnih listih in čvrstih steblih ter po tem, da naj bi prinašala finančno srečo. Drevo raste počasi, vendar lahko doseže višino do 180 cm in živi do 100 let, če ga pravilno negujete, piše Žena.hr. Vendar pozor: Crassula je strupena za mačke in pse, zato jo postavite tja, kjer je ne bodo mogli doseči, še opozarjajo. Z osnovnimi pravili nege boste lahko uživali v tej rastlini skozi dolga leta.

Preberi še Drevo denarja: Rastlina letošnjega leta, ki jo morate imeti

Katero drevo denarja izbrati?

Drevo denarja spada v rod Crassula in obstaja več vrst. Najpogostejša in najbolj znana je Crassula ovata. Ima mesnate, temnozelene ovalne liste in lahko zraste do 150 cm. Z leti postane njeno steblo leseno, kar ji daje videz malega drevesca. Za tiste, ki iščejo nekaj neobičajnega, je tu Crassula pyramidalis. Ta vrsta raste v obliki majhne piramide z več plastmi listov, idealna je za mini lončke, vendar potrebuje veliko svetlobe in dobro drenažo. Če vam je všeč barvito listje, poiščite Crassula marginata Variegata'. Njene liste krasi zeleno-kremasta barva z rdečimi obrobami, ki na soncu postanejo še intenzivnejše. Raste sicer počasneje, a je zelo dekorativna.

Preberi še Drevo denarja - zato ga je dobro imeti doma

Svetloba, zalivanje in gnojenje – trije ključni dejavniki

Za dolgo in uspešno življenje drevesa denarja so pomembni trije dejavniki: svetloba, zalivanje in gnojenje. Pri gnojenju ste lahko brezskrbni – drevo denarja ne potrebuje veliko gnojila. Zadostuje že enkrat letno, najbolje spomladi, na začetku rastne sezone. Glede svetlobe je idealna lokacija tista, ki rastlini omogoča štiri do šest ur posredne sončne svetlobe na dan. Preveč direktnega sonca lahko poškoduje liste (pojavijo se rdečkaste konice ali ožigi), medtem ko premalo svetlobe upočasni rast. Če opazite, da rastlina ne raste po pričakovanjih, jo postopoma prestavite na svetlejšo lego, vendar se izogibajte nenadni izpostavitvi močni sončni svetlobi.

icon-expand Drevo denarja FOTO: Shutterstock

Kako pogosto je treba zalivati drevo denarja?

Zalivanje je ključnega pomena za zdravje drevesa denarja in pogosto povzroča težave. Ta rastlina ne prenaša preveč vode, saj to lahko vodi do gnitja korenin, opozarja Žena.hr. Poleti zalijte enkrat tedensko, pozimi pa celo redkeje, morda le enkrat mesečno. Najboljši način za preverjanje, ali rastlina potrebuje vodo, je preprost: zabodite prst v zemljo. Če je zemlja suha, je čas za zalivanje. Nikoli ne dovolite, da bi rastlina stala v vodi.

Preberi še Kako pogosto zalivati orhidejo?

Kako pogosto moramo presajati drevo denarja?

Drevesa denarja ni treba pogosto presajati, a vseeno bodite pozorni na znake, ki kažejo, da potrebuje več prostora. Znaki so: korenine, ki izraščajo iz drenažnih lukenj lonca, počasnejša rast kot običajno ali zemlja, ki se hitro suši po zalivanju. Če opazite katerega od teh znakov, je čas za nov lonec, opozarja Žena.hr.

Preberi še Kako pravilno presaditi spatifil, da ohranite njegovo zdravje

Kdaj presajati drevo denarja?

Presajanje je najbolje izvesti spomladi, ko rastlina ponovno začne aktivno rasti. Obvezno uporabite poseben substrat za sukulente z dobro drenažo. Postopek presajanja je preprost: na dno novega lonca položite sloj substrata, nežno vzemite drevo denarja iz starega lonca in odstranite nekaj stare zemlje. Položite ga v nov lonec, dodajte svežo zemljo in jo nežno potlačite, vendar ne premočno, da ne poškodujete korenin, piše Žena.hr. Dodajte še nekaj zemlje, dokler korenine niso pokrite, in rahlo utrdite rastlino. Na koncu postavite lonec na krožnik z vodo za pol ure, nato odlijte presežek.

icon-expand Drevo denarja FOTO: Shutterstock

Pazite, da se ne ujamete v past prekomernega zalivanja

Drevo denarja je načeloma odporno, vendar ga lahko ogrozi gnitje korenin (zaradi prekomernega zalivanja) ter napadi škodljivcev, kot so pršice in volnate uši. Če opazite znake bolezni, je včasih potrebno obrezati prizadete dele. Obrezovanje ima tudi estetsko funkcijo: za rast navzgor odrežite stranske poganjke do polovice. Za širšo rast skrajšajte glavno deblo za tretjino. Če se veje starih dreves upogibajo, jih odrežite nekaj centimetrov, preden se povsem povesi, da preprečite poškodbe.

Preberi še To storite z vsako novo rastlino, ki jo prinesete v svoj dom

Kaj storiti, če drevo denarja izgublja liste?

Če opazite, da vaše drevo denarja izgublja liste, je to običajno znak težav z rastnimi pogoji. Najpogostejši vzrok je premalo svetlobe. Ta rastlina zares obožuje sonce in potrebuje vsaj šest ur posredne sončne svetlobe na dan. Če je na temnejšem mestu, jo premaknite bližje oknu.

Preberi še Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke

Drugi vzrok je napačno zalivanje. Če so listi suhi in krhki, je zemlja verjetno presuha in morate zalivati pogosteje. Po drugi strani, če so listi rumeni in mehki, ste jo verjetno preveč zalivali. V tem primeru počakajte, da se zemlja popolnoma posuši, preden jo ponovno zalijete.

Bodite pozorni: Drevo denarja je strupeno za hišne ljubljenčke, zato je ključnega pomena, da je nedosegljivo mačkam in psom.