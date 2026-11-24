Zanimivo je, da lahko fikus jeseni odmetava tudi povsem zelene liste. To še ne pomeni nujno, da odmira. Ob krajših dnevih se lahko odzove na slabše rastne razmere z naravnim odpadanjem dela listov. Če so veje še žive in se rastlina po prilagoditvi neha pretirano osipati, lahko spomladi ponovno razvije novo listje.

Rastlina je znana po občutljivosti na spremembe okolja. Že premik z enega mesta na drugo lahko sproži odpadanje listov. Podobno se lahko odzove, ko jo iz zunanjega prostora prestavimo v ogrevano stanovanje ali ko jo postavimo ob radiator oziroma prepih.

Fikus benjamin izvira iz tropskih in subtropskih območij, zato mu hladni meseci v naših domovih ne ustrezajo vedno najbolje. Novembra se dnevi občutno skrajšajo, svetlobe je manj, v stanovanjih pa začnemo intenzivneje ogrevati prostore. Vse to lahko vpliva na njegovo rast.

Rastlina je znana po občutljivosti na spremembe okolja.

1. Postavite ga na svetlo mesto, vendar ne na neposredno sonce

Pozimi je svetloba za fikus še posebej pomembna. Postavite ga v svetel prostor, najbolje blizu okna, kjer bo imel dovolj razpršene naravne svetlobe. Temen kotiček dnevne sobe je lahko eden od razlogov, da začne izgubljati liste.

Pazite tudi, da se listi ne dotikajo hladnega okenskega stekla. Rastline ne premikajte po nepotrebnem, saj se na novo lokacijo prilagaja postopoma.

2. Z zalivanjem ne pretiravajte

Ena najpogostejših napak pri negi fikusa je prekomerno zalivanje. Ker rastlina pozimi raste počasneje in porablja manj vode, je treba zalivanje prilagoditi njenim potrebam.

Preden jo zalijete, s prstom preverite zgornjo plast zemlje. Če je še vlažna, z zalivanjem počakajte. Ko se zgornjih nekaj centimetrov substrata osuši, jo zalijte z vodo sobne temperature.

Pomembno je tudi, da ima lonec odprtine za odtekanje vode. Voda ne sme zastajati v podstavku, saj lahko povzroči gnitje korenin. Tudi presuha zemlja ni dobra, zato naj se koreninska gruda ne izsuši popolnoma.

3. Zaščitite ga pred radiatorji in prepihom

Fikus ne mara nenadnih temperaturnih sprememb. Pozimi ga zato ne postavljajte neposredno ob radiator, peč ali drug vir toplote. Prav tako ga zaščitite pred hladnim zrakom, ki v prostor prihaja skozi odprta vrata in okna.

Najbolje se počuti v prostoru s stabilno temperaturo. Izogibajte se tudi pogostemu prestavljanju lonca, saj je prav sprememba lokacije eden od pogostih vzrokov za odpadanje listov.

4. Poskrbite za primernejšo zračno vlago

Ogrevanje pozimi pogosto izsuši zrak v stanovanjih. Tropskemu fikusu takšne razmere niso najbolj všeč, zato mu lahko pomagamo z višjo zračno vlago.

Uporabite lahko vlažilnik zraka ali rastlino postavite v prostor, kjer zrak ni pretirano suh. Koristno je tudi, da jo občasno nežno oprhate z mlačno vodo, vendar pazite, da voda ne zastaja v podstavku in da listje po prhanju ne ostane dlje časa mokro v hladnem prostoru.

5. Pozimi ga ne gnojite po nepotrebnem

Ker fikus v zimskih mesecih običajno raste počasneje, potrebuje tudi manj hranil. Z rednim gnojenjem počakajte do pomladi, ko se začne obdobje aktivne rasti.

Če rastlina izgublja liste zaradi pomanjkanja svetlobe, prekomernega zalivanja ali temperaturnega stresa, ji dodatno gnojilo ne bo pomagalo. Najprej je treba odpraviti vzrok težav.