Flamingovec je tropska rastlina z zanimivim pomenom

Flamingovec izvira iz tropskih predelov Srednje in Južne Amerike. Prepoznamo ga po bleščečih listih in barvitih ovršnih listih, ki so najpogosteje rdeči, rožnati ali beli. Na prvi pogled so videti kot cvetovi, vendar je pravi cvetni del rastline drobno cvetje na osrednjem betiču. Kot pojasnjuje nizozemska fundacija Plants and Flowers Foundation Holland, flamingovec v različnih kulturah povezujejo z ljubeznijo, razkošjem in gostoljubjem. Zaradi značilne srčaste oblike barvitega ovršnega lista je priljubljeno tudi darilo, s katerim lahko izrazimo naklonjenost ali nekomu zaželimo srečo. Rastlina je zato odlična izbira za dnevno sobo, svetel hodnik ali pisarno. Njeni izraziti barvni poudarki se lepo podajo tako v sodobno kot v klasično opremljene prostore.

icon-expand Flamingovec izvira iz tropskih predelov Srednje in Južne Amerike. FOTO: Adobe Stock

Ali flamingovec res prinaša srečo?

V nekaterih kulturah tej rastlini pripisujejo simbolni pomen zaščite doma, blaginje in pozitivne energije. Po ljudskih verovanjih naj bi prinašal srečo ter v prostor vnašal občutek harmonije. Njegova priljubljenost kot darila za vselitev ali druge posebne priložnosti izhaja prav iz teh simbolnih povezav. Flamingovec je še posebej primeren za darilo ob selitvi v novo stanovanje, obletnici ali odprtju poslovnega prostora. Rdeče različice pogosto povezujemo z ljubeznijo in strastjo, medtem ko beli in rožnati odtenki delujejo nežneje ter izražajo spoštovanje in naklonjenost.

Kako skrbeti zanj, da bo lepo uspeval?

Čeprav je videti eksotično, lahko anturij ob ustreznih razmerah uspeva tudi v običajnem stanovanju. Najpomembnejši so prava svetloba, toplota, dovolj vlage in zračen substrat. Britansko kraljevo hortikulturno združenje (Royal Horticultural Society) priporoča svetlo mesto brez neposredne sončne svetlobe, saj lahko močno opoldansko sonce poškoduje liste. Dobro se obnese lega ob vzhodnem ali zahodnem oknu, kjer rastlina dobi dovolj svetlobe, ne da bi bila izpostavljena močnim sončnim žarkom. Flamingovec ima rad toploto in vlažen zrak. Najbolje uspeva pri običajnih sobnih temperaturah, približno med 18 in 27 stopinjami Celzija, zato ga pozimi ne postavljamo ob pogosto odprta okna ali na hladne police. Pri zalivanju velja zmernost. Substrat naj bo rahlo vlažen, vendar ne razmočen. Pred naslednjim zalivanjem preverimo, ali se je zgornja plast zemlje že nekoliko osušila. Voda ne sme zastajati v okrasnem loncu ali podstavku, saj lahko korenine začnejo gniti. Rastlini ustreza zračna, dobro odcedna zemlja, namenjena tropskim sobnim rastlinam. V suhem stanovanju ji lahko pomagamo z vlažilnikom zraka ali s postavitvijo več rastlin skupaj. Pri tem poskrbimo, da ima lonec na dnu odprtine za odtekanje vode.

icon-expand Na cvetenje vplivajo tudi neustrezno zalivanje, presuh zrak in pomanjkanje hranil. FOTO: Adobe Stock

Zakaj flamingovec ne cveti?

Čeprav ga pogosto kupimo zaradi njegovih barvitih ovršnih listov, se lahko zgodi, da rastlina po določenem času preneha cveteti. Najpogostejši razlog je premalo svetlobe. V temnejšem prostoru lahko še naprej razvija liste, vendar bo cvetov manj. Na cvetenje vplivajo tudi neustrezno zalivanje, presuh zrak in pomanjkanje hranil. V času aktivne rasti, predvsem od pomladi do jeseni, mu lahko občasno dodamo tekoče gnojilo za cvetoče sobne rastline, pri čemer upoštevamo navodila proizvajalca. Če listi rumenijo, najprej preverimo vlažnost zemlje. Vzrok je lahko prepogosto zalivanje, včasih pa tudi neustrezna svetloba ali druge rastne razmere. Rjavi robovi listov lahko kažejo na presuh zrak, poškodbe zaradi neposrednega sonca ali težave z zalivanjem. Odcvetele dele odstranimo s čistimi škarjami, liste pa občasno nežno obrišemo z vlažno krpo, da odstranimo prah. Tako bo rastlina ohranila značilen sijaj.

Pozor: flamingovec je strupen za otroke in hišne ljubljenčke

Flamingovec je čudovit okras doma, vendar zahteva nekaj previdnosti. Vsebuje kristale kalcijevega oksalata, ki lahko ob zaužitju povzročijo draženje ust, jezika in žrela, bolečino ter težave pri požiranju. Če žival grize liste ali cvetove, se lahko pojavijo močno slinjenje, draženje ustne votline in bruhanje. Zato rastlino postavimo na mesto, ki je majhnim otrokom in hišnim ljubljenčkom nedostopno. Pri presajanju ali odstranjevanju poškodovanih delov je priporočljivo uporabljati rokavice in si po delu umiti roke.

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