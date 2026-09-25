Mnoge orhideje po poletnem cvetenju preidejo v obdobje mirovanja, zato se zdi, da so izgubile svojo lepoto. A prav jesen je čas, ko lahko rastlino spodbudite k novemu cvetenju.

Najbolj priljubljene so orhideje iz rodu Phalaenopsis. Te po cvetenju preidejo v obdobje mirovanja, ki običajno traja od šest do devet mesecev. Med mirovanjem cvetovi ovenijo in odpadejo, listi izgubijo del svoje značilne zelene barve ter se povesijo, cvetno steblo pa lahko porjavi ali se začne sušiti in nagubati, poroča dnevnik.hr.

A če ste mislili, da vaša orhideja umira ali da ne bo več cvetela, se motite: orhideje Phalaenopsis v naravi pogosto razvijejo nove liste ob koncu poletja in v zgodnji jeseni. Ko se temperature pozneje jeseni znižajo, začnejo oblikovati cvetna stebla, iz katerih se nato razvijejo novi cvetovi.