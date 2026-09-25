Mnoge orhideje po poletnem cvetenju preidejo v obdobje mirovanja, zato se zdi, da so izgubile svojo lepoto. A prav jesen je čas, ko lahko rastlino spodbudite k novemu cvetenju.
Najbolj priljubljene so orhideje iz rodu Phalaenopsis. Te po cvetenju preidejo v obdobje mirovanja, ki običajno traja od šest do devet mesecev. Med mirovanjem cvetovi ovenijo in odpadejo, listi izgubijo del svoje značilne zelene barve ter se povesijo, cvetno steblo pa lahko porjavi ali se začne sušiti in nagubati, poroča dnevnik.hr.
A če ste mislili, da vaša orhideja umira ali da ne bo več cvetela, se motite: orhideje Phalaenopsis v naravi pogosto razvijejo nove liste ob koncu poletja in v zgodnji jeseni. Ko se temperature pozneje jeseni znižajo, začnejo oblikovati cvetna stebla, iz katerih se nato razvijejo novi cvetovi.
Kako jeseni spodbuditi orhidejo k ponovnemu cvetenju?
Orhideje za razvoj cvetnih stebel potrebujejo nekoliko nižje nočne temperature. Strokovnjaki priporočajo, da je razlika med dnevnimi in nočnimi temperaturami približno pet stopinj Celzija. Idealna temperatura za orhideje Phalaenopsis je med 15 in 25 stopinjami Celzija. Prav ta temperaturni šok pogosto sproži nastanek novih cvetnih poganjkov.
Pomembno je tudi pravilno zalivanje. Jeseni orhideje običajno potrebujejo manj vode kot poleti, zato jih zalivajte šele, ko se substrat skoraj povsem izsuši. Pazite, da voda ne zastaja v lončku, saj lahko to povzroči gnitje korenin.
Ne pozabite na svetlobo. Ker so dnevi krajši, orhidejo postavite na svetlo mesto, vendar ne na neposredno sonce. Če rastlina že nekaj časa ni bila presajena, je jesen primeren trenutek za pregled korenin in po potrebi svež substrat.
Viri: Mimesis, dnevnik.hr
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