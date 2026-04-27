Ključ je v ravnovesju med koreninskim prostorom in zračnostjo substrata, kar zagotavlja stabilno in zdravo rast. Zakaj je pravilna velikost lonca tako pomembna? Korenine potrebujejo dovolj prostora za širjenje, vendar ne preveč, saj prekomerna količina zemlje zadržuje vlago in zmanjšuje dostop kisika. To lahko vodi do počasnejše rasti ali celo propadanja rastline. Pravilno izbran lonec omogoča: - enakomerno rast korenin, - boljši nadzor vlage, - večjo stabilnost rastline, - bolj učinkovito absorpcijo hranil.

Pravilna izbira velikosti lonca je ena najpomembnejših odločitev pri gojenju rastlin.

Smernice za premer lonca v centimetrih

Pri izbiri premera lonca je najpomembnejše, da se ne preskakuje prevelikih velikosti. Po priporočilih strokovnjakov iz Better Homes and Gardens je splošno pravilo, da naj bo novi lonec le nekoliko večji od prejšnjega. Praktične smernice: majhne rastline: premer od deset do petnajst centimetrov srednje rastline: premer od petnajst do petindvajset centimetrov večje rastline: premer od petindvajset do štirideset centimetrov Kot poroča Gardeners' World, prevelik preskok v velikosti lonca pogosto povzroči zastajanje vlage v spodnjih plasteh zemlje, kar negativno vpliva na korenine.

Smernice za globino lonca v centimetrih

Globina lonca je enako pomembna kot premer, saj določa, kako se razvija koreninski sistem. Po podatkih Royal Horticultural Society plitvi lonci ustrezajo rastlinam s površinskimi koreninami, globlji pa rastlinam z močnim osrednjim korenom. Priporočila: plitve rastline: globina od deset do petnajst centimetrov standardne sobne rastline: globina od petnajst do trideset centimetrov globok koreninski sistem: globina od trideset do petdeset centimetrov Strokovnjaki z University of California Agriculture and Natural Resources opozarjajo, da preplitvi lonci lahko omejijo razvoj korenin in povzročijo nestabilnost rastline.

icon-expand Idealno razmerje med premerom in globino je odvisno od vrste rastline. FOTO: Adobe Stock

Razmerje med premerom in globino lonca

Idealno razmerje med premerom in globino je odvisno od vrste rastline. Pri večini sobnih rastlin je najboljše ravnovesje, kjer sta premer in globina približno podobna, saj to omogoča enakomerno porazdelitev vlage in hranil. Pri rastlinah z večjo težo nadzemnega dela je priporočljiva nekoliko širša osnova, ki zagotavlja stabilnost in preprečuje prevrnitev.

Napake pri izbiri lonca, ki jih je treba preprečiti

- izbira prevelikega lonca naenkrat, - uporaba lonca brez drenažnih odprtin, - neupoštevanje vrste koreninskega sistema, - presajanje v premajhen lonec ob hitri rasti. Te napake pogosto povzročijo zastajanje vode, slabo prezračevanje in počasnejšo rast rastlin. Pravilna izbira lonca ni le estetska odločitev, temveč ključen del uspešnega vrtnarjenja. Ko upoštevamo tako premer kot globino v centimetrih ter prilagodimo izbiro vrsti rastline, ustvarimo pogoje za zdrav razvoj korenin in stabilno rast nadzemnega dela.