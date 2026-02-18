Orhideje veljajo za ene najlepših sobnih rastlin, a hkrati pogosto tudi za muhaste. Strokovnjaki iz priznane American Orchid Society, botaničnega vrta Kew, univerzitetnih programov in vrhunskih pridelovalcev opozarjajo, da večina orhidej propade zaradi napačnega zalivanja, premalo svetlobe ali zastajanja vode. Če boste upoštevali spodnje nasvete, se bo življenjska doba vaše orhideje bistveno podaljšala – cvetela bo dlje, pogosteje in zdravo.

1. Zalivajte samo, ko je substrat suh

Strokovnjaki iz Kew Gardens poudarjajo, da je ključna napaka prekomerno zalivanje. Orhidejo zalijte šele, ko je lonček lahek in je substrat povsem suh. Najbolje je, da lonček postavite v posodo z mlačno vodo, pustite, da se dobro napoji, nato pa ga dvignete in pustite, da odteče.

2. Orhideja mora vedno imeti svetlobo – a ne direktnega sonca

Najbolj ustreza močna, indirektna svetloba. Postavite jo k severnemu ali vzhodnemu oknu, svetujejo strokovnjaki iz UC ANR. Če so listi temno zeleni, pomeni premalo svetlobe. Če porjavijo, gre za ožig.

3. Pravilen zrak in vlaga

Orhideje imajo rade vlago med 40 % in 70 %, kar potrjuje American Orchid Society. Dober trik je postaviti lonec na pladenj s kamenčki in vodo, a tako, da se lonček ne dotika vode.

4. Temperatura vpliva na cvetenje

Večina orhidej cveti bolje, če imajo ponoči nižjo temperaturo. Idealno: 15–18 stopinj Celzija ponoči, 21–27 stopinj Celzija čez dan. Močan temperaturni padec (okoli 10 stopinj Celzija) lahko celo sproži novo cvetenje, pravijo strokovnjaki iz Kew Gardens.

5. Pravilno gnojenje – manj je več

Orhideje gnojite vsako drugo zalivanje, med oktobrom in marcem pa lahko uporabite gnojila za cvetenje, piše Kew Gardens. Izberite uravnoteženo gnojilo (npr. 301010), priporočajo UC Master Gardeners.

6. Preverjajte korenine – povedale bodo vse

Korenine morajo biti zelene ali srebrnkaste (vlažne vs. suhe). Če so rjave, mehke ali črne, so gnile. To je najpogostejši razlog za propad rastline, potrjuje The Spruce.

7. Presadite ob pravem času

Strokovnjaki iz Old Farmer's Almanac opozarjajo, da so orhideje pogosto prodane v mahovnatem substratu, ki zadržuje preveč vode. Ob nakupu: - odstranite star substrat, - odrežite gnile korenine, - presadite v zračno mešanico za orhideje. Najboljši čas za presajanje je spomladi.

8. Mirujoče obdobje je normalno

Orhideje zaradi svoje narave potrebujejo počitek, zlasti pozimi. Tedaj potrebujejo: - manj zalivanja, - manj gnojenja, - manj svetlobe.

9. Odrežite cvetni stebelček pravilno

Ko rastlina odcveti, odrežite steblo dve kolenci nad dnom, svetujejo v Kew Gardens. Tako spodbudite novo rast.

10. Pozimi jo imejte čim bližje oknu

Zimska svetloba je šibka. Epic Gardening opozarja, da moramo v hladnih mesecih zmanjšati zalivanje, okrepiti svetlobo in vzdrževati nižje nočne temperature, saj to spodbuja cvetenje.

