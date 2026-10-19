Poleti smo navajeni, da sobne rastline redno zalivamo, saj zaradi višjih temperatur in več sončne svetlobe hitreje porabljajo vodo. Jeseni pa se razmere spremenijo. Dnevi postanejo krajši, rast se upočasni, marsikatera rastlina pa preide v obdobje mirovanja. Prav zato lahko navade, ki so dobro delovale julija ali avgusta, oktobra povzročijo težave. Tudi hrvaški portal dnevnik.hr opozarja, da je jeseni največja napaka pretirano zalivanje. Mnogi lastniki sobnih rastlin namreč nadaljujejo po enakem urniku kot poleti, čeprav rastline takrat potrebujejo precej manj vode.

Zakaj rastline jeseni potrebujejo manj vode?

icon-expand Zalivanje sobnih rastlin FOTO: Shutterstock

Manj svetlobe pomeni počasnejšo rast. Ker rastline ne razvijajo toliko novih listov in poganjkov kot v toplejšem delu leta, porabijo tudi manj vlage. Kot pojasnjuje stran The Spruce, zemlja v lončkih jeseni ostane vlažna dlje časa, zato lahko prepogosto zalivanje privede do gnitja korenin. Težava je še posebej pogosta pri rastlinah, ki so občutljive na zastajanje vode, na primer pri zamijah, sanseverijah (taščin jezik) in sukulentah.

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Ne zalivajte po koledarju

Če obstaja eno pravilo, ki ga vedno znova poudarjajo strokovnjaki za sobne rastline, je to naslednje: ne zalivajte po urniku. Portal Better Homes & Gardens svetuje, da pred zalivanjem vedno preverite zemljo. Prst potisnite nekaj centimetrov globoko v substrat. Če je zemlja še vedno vlažna, zalivanje lahko počaka. Če je suha, je čas za vodo.

Prav vsaka rastlina ima nekoliko drugačne potrebe, zato ni univerzalnega odgovora, kolikokrat na teden jo je treba zaliti.

icon-expand Če niste prepričani, ali morate rastlino zaliti, potem zemljo preverite s prsti. FOTO: Shutterstock

Na kaj morate biti pozorni?

Jeseni se težave pogosto pokažejo na listih. Rumenenje listov, mehki poganjki ali neprijeten vonj iz lončka lahko nakazujejo, da rastlina dobiva preveč vode. Po drugi strani pa suhi in krhki listni robovi pogosto kažejo na presuh zrak, ki ga povzroča začetek kurilne sezone. Po priporočilih Royal Horticultural Society (RHS) rastlinam v tem obdobju koristi tudi občasno brisanje prahu z listov, saj tako lažje izkoristijo omejeno količino naravne svetlobe.

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icon-expand Uničene sobne rastline FOTO: Shutterstock

Nekatere rastline so izjema

Čeprav večina sobnih rastlin jeseni potrebuje manj vode, obstajajo izjeme. Rastline, ki cvetijo pozimi ali so postavljene v zelo ogrevanih prostorih, lahko še vedno potrebujejo rednejše zalivanje. Zato je pomembno opazovanje. Rastline vam običajno same pokažejo, kaj potrebujejo. Namesto da sledite strogemu urniku, se raje prilagodite razmeram v prostoru in stanju zemlje v loncu.

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Manj je pogosto več

icon-expand 'Prisluhnite' sobnim rastlinam in jih zalijte ravno prav. FOTO: Shutterstock

Ko pride jesen, je pri sobnih rastlinah največkrat bolje zaliti enkrat premalo kot enkrat preveč. Prekomerno zalivanje je namreč eden najpogostejših razlogov, da čez zimo izgubimo sicer zdrave rastline. Z nekaj več pozornosti in prilagoditvijo nege letnemu času bodo rastline v hladnejših mesecih ostale zdrave, spomladi pa vas bodo znova razveselile z bujno rastjo.

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