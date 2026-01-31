Kdaj in zakaj je presajanje spatifila potrebno

Spatifil ne sodi med rastline, ki bi zahtevale pogosto presajanje, vendar sčasoma preraste obstoječi lonec. Najpogostejši znak, da je presaditev potrebna, je močno razvit koreninski sistem, ki zapolni celoten lonec. V takšnem primeru imajo korenine omejen dostop do vode in hranil, kar se lahko odrazi v upočasnjeni rasti, slabšem cvetenju in splošno oslabljenem videzu rastline. Najprimernejši čas za presajanje je spomladi ali zgodaj poleti, ko je rastlina v aktivni rastni fazi.

Pravilna izbira lonca in substrata

Kako velik lonec izbrati Novi lonec naj bo le nekoliko večji od prejšnjega, približno pet centimetrov širši. Prevelik lonec lahko zadrži preveč vlage, kar poveča tveganje za gnitje korenin. Lonec mora imeti odprtine za odtekanje vode, saj je ustrezna drenaža ključna za zdrav koreninski sistem.

icon-expand Spatifil FOTO: Shutterstock

Kakšen substrat je primeren

Za spatifil je primeren zračen in dobro odceden substrat za sobne rastline. Takšna sestava omogoča optimalno razmerje med zadrževanjem vlage in kroženjem zraka okoli korenin, kar zmanjšuje tveganje za razvoj bolezni korenin.

Postopek presajanja spatifila

Pred začetkom presajanja pripravite nov lonec, substrat in čist delovni prostor. Rastlino previdno odstranite iz starega lonca tako, da lonec rahlo stisnete in koreninski splet nežno sprostite. Priporočljivo je pregledati korenine in odstraniti morebitne mehke, potemnele ali poškodovane dele, saj ti lahko predstavljajo vir okužb. Spatifil postavite v sredino novega lonca in okoli korenin postopoma dodajajte substrat. Rastlina mora stati na enaki globini kot prej, saj pregloboko sajenje lahko povzroči težave z razvojem stebla. Substrat rahlo potlačite, da zagotovite stabilnost, nato rastlino temeljito zalijte, da se zemlja usede.

icon-expand Spatifil FOTO: Dreamstime

Nega po presajanju

Po presaditvi je normalno, da spatifil začasno pokaže znake stresa, kot so povešeni listi. To stanje je običajno prehodno. Rastlino postavite na svetlo mesto brez neposredne sončne svetlobe in zagotovite enakomerno vlažen substrat, brez zastajanja vode. V naslednjih tednih se bo rastlina postopoma prilagodila in ponovno začela tvoriti zdrave liste ter cvetove. Z ustrezno izvedenim presajanjem spatifilu zagotovite boljše pogoje za rast, kar se dolgoročno odraža v večji odpornosti rastline in lepšem videzu.