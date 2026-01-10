Vitezova zvezda (amarilis) je ena najbolj priljubljenih sobnih rastlin v zimskem času. S svojimi velikimi, elegantnimi cvetovi v rdečih, belih, rožnatih ali progastih odtenkih v prostor vnese toplino in praznično vzdušje. Prav zato je v času božično-novoletnih praznikov pogosta izbira za okras doma ali kot darilo. Ob pravilni negi pa nas lahko razveseljuje ne le eno sezono, temveč vsako leto znova.
Kako skrbeti za vitezovo zvezdo med cvetenjem?
Svetloba in prostor
Vitezova zvezda ima rada svetel prostor, vendar ne neposredne opoldanske sončne svetlobe. Idealno jo je postaviti na okensko polico, kjer bo imela dovolj svetlobe, a bo zaščitena pred močnim soncem. Dobro uspeva pri sobni temperaturi med 18 in 22 stopinjami Celzija. Izogibajte se prepihu in bližini radiatorjev, saj suh in vroč zrak skrajša čas cvetenja.
Zalivanje
Zalivanje naj bo zmerno. Zemlja naj bo rahlo vlažna, nikoli pa razmočena. Najpogostejša napaka pri negi vitezove zvezde je pretirano zalivanje, ki lahko povzroči gnitje čebulice. Zalivajte šele, ko se zgornja plast zemlje nekoliko osuši, vodo pa vedno nalijte ob rob lonca in ne neposredno na čebulico.
Podpora cvetnim steblom
Ker so cvetovi veliki in težki, se lahko cvetna stebla upognejo. Po potrebi jih podprite s palčko, da se rastlina ne poškoduje in da cvetovi lepše pridejo do izraza.
Kaj storiti, ko vitezova zvezda odcveti?
Ko cvetovi na prvem steblu odcvetijo, dobro prehranjena čebulica pogosto požene novo cvetno steblo, če jo zalivamo in dognojujemo še naprej. Da nastajanje semen ne bi po nepotrebnem izčrpavalo, odcvetele prve cvetove odstranimo s steblom vred, ki ga odrežemo tik nad čebulico. Listov pa ne odstranjujemo – ključni so za nadaljnjo rast, saj s fotosintezo čebulici vračajo energijo za naslednje cvetenje.
Rastlino še naprej redno, a zmerno zalivajte in jo postavite na svetlo mesto. V tem obdobju je priporočljivo tudi občasno dognojevanje z gnojilom za sobne rastline ali čebulnice.
Obdobje mirovanja – ključ do ponovnega cvetenja
Pozno poleti ali zgodaj jeseni vitezova zvezda potrebuje obdobje mirovanja. Takrat postopoma prenehajte z zalivanjem in rastlino prestavite v hladnejši, temnejši prostor (okoli 10–15 stopinj Celzija). Listi bodo sčasoma porumeneli in se posušili – to je povsem naraven proces.
Po približno 8 do 10 tednih mirovanja čebulico ponovno postavite na svetlo in toplo mesto ter začnite z zalivanjem. Kmalu boste opazili nov cvetni poganjek, ki bo napovedal novo cvetenje.
Lepota, ki se vrača leto za letom
Čeprav marsikdo vitezovo zvezdo obravnava kot enkratno praznično rastlino, je z nekaj potrpežljivosti in pravilne nege mogoče doseči, da bo cvetela vsako leto. Tako vas bo s svojimi razkošnimi cvetovi še dolgo razveseljevala in vsako zimo znova pričarala praznično vzdušje v vašem domu.
