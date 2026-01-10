Vitezova zvezda (amarilis) je ena najbolj priljubljenih sobnih rastlin v zimskem času. S svojimi velikimi, elegantnimi cvetovi v rdečih, belih, rožnatih ali progastih odtenkih v prostor vnese toplino in praznično vzdušje. Prav zato je v času božično-novoletnih praznikov pogosta izbira za okras doma ali kot darilo. Ob pravilni negi pa nas lahko razveseljuje ne le eno sezono, temveč vsako leto znova.

Tako morate skrbeti za božično zvezdo, da bo obstala celo leto

Vitezove zvezde so priljubljene, ker pozimi cvetijo po več tednov, običajno ravno v času praznikov.

Svetloba in prostor

Vitezova zvezda ima rada svetel prostor, vendar ne neposredne opoldanske sončne svetlobe. Idealno jo je postaviti na okensko polico, kjer bo imela dovolj svetlobe, a bo zaščitena pred močnim soncem. Dobro uspeva pri sobni temperaturi med 18 in 22 stopinjami Celzija. Izogibajte se prepihu in bližini radiatorjev, saj suh in vroč zrak skrajša čas cvetenja.

Zalivanje

Zalivanje naj bo zmerno. Zemlja naj bo rahlo vlažna, nikoli pa razmočena. Najpogostejša napaka pri negi vitezove zvezde je pretirano zalivanje, ki lahko povzroči gnitje čebulice. Zalivajte šele, ko se zgornja plast zemlje nekoliko osuši, vodo pa vedno nalijte ob rob lonca in ne neposredno na čebulico.

Podpora cvetnim steblom

Ker so cvetovi veliki in težki, se lahko cvetna stebla upognejo. Po potrebi jih podprite s palčko, da se rastlina ne poškoduje in da cvetovi lepše pridejo do izraza.