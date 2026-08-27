Od kod ideja, da v zemljo zakopljemo bakren kovanec?

Na prvi pogled ima nasvet nekaj logike. Baker je namreč pomembno mikrohranilo za rastline in sodeluje pri procesih, ki so pomembni za njihovo rast in fotosintezo. Prav na tem temelji spletna teorija: če kovanec vsebuje baker, naj bi se ta počasi sproščal v zemljo, rastlina pa naj bi ga nato lahko izkoristila. Nekateri zagovorniki trika gredo še dlje in trdijo, da naj bi baker pomagal pri glivičnih boleznih. Toda med tem, da rastlina potrebuje baker, in tem, da ji ga lahko učinkovito zagotovimo s kovancem, je precejšnja razlika.

icon-expand Ali kovanec v zemlji res pomaga sobnim rastlinam? FOTO: Adobe Stock

Ali kovanec res pomaga rastlini?

Kratek odgovor je: najverjetneje ne. Pri reviji The Spruce so se o tem pogovarjali s strokovnjakinjo za vrtnarstvo Heather Zidack, ki opozarja, da za takšen način uporabe kovancev ni dovolj zanesljivih dokazov. Pomembna je tudi sestava kovancev. Sodobni ameriški kovanci za en cent so večinoma izdelani iz cinka in imajo le tanko bakreno prevleko. Tudi pri starejših kovancih, ki vsebujejo več bakra, je njegovo sproščanje v zemljo tako počasno, da rastlini praviloma ne bo zagotovilo opazne količine tega hranila, pojasnjuje The Spruce. Zato kovanec v lončku ni primerljiv z gnojilom, ki vsebuje natančno določena in rastlinam dostopna hranila.

Kaj pa trditev, da baker preprečuje glivice?

Tudi tukaj je spletni trik nekoliko pomešal dve različni stvari. Bakrove spojine se v vrtnarstvu res uporabljajo pri zaščiti rastlin pred nekaterimi boleznimi. Toda to še ne pomeni, da bo enak učinek dosegel kovanec, ki ga potisnemo v zemljo. Kot piše The Guardian, je bil trik celo preizkušen v praksi. Kovance so položili v nekatere lončke, primerljive rastline pa so ostale brez njih. Po več mesecih med rastlinami ni bilo opazne razlike. Kovanci so medtem dobili značilno zelenkasto prevleko, rastline pa niso pokazale, da bi zaradi njih bolje uspevale. To je pomembna razlika: baker kot snov ima lahko svojo vlogo pri zaščiti rastlin, kovanec v zemlji pa ni učinkovit način za doseganje tega učinka.

icon-expand Baker je za rastline pomemben, vendar kovanec ni čarobno gnojilo. FOTO: Shutterstock

Ali lahko s kovancem vsaj odženemo škodljivce?

Tukaj je zgodba nekoliko drugačna. Baker lahko v določenih okoliščinah pomaga kot ovira proti polžem in lazarjem. Homes & Gardens navaja, da lahko starejši bakreni kovanci, nameščeni ob robu vrta, v nekaterih primerih pomagajo ustvariti oviro, ki je polži neradi prečkajo. Toda to ni isto kot zakopati en kovanec v lonec s sobno rastlino. Pri običajnih sobnih rastlinah tudi ni pričakovati, da bo en sam kovanec rešil težave s škodljivci.

En kovanec rastline verjetno ne bo uničil

Če ste kdaj zaradi spletnega nasveta že potisnili kovanec v lonec, ni razloga za paniko. Majhna količina kovanca sama po sebi najverjetneje ne bo povzročila nenadne škode. Težava je predvsem v tem, da lahko zaradi takšnih nasvetov spregledamo pravi vzrok težave. Če rastlina rumeni, vene ali slabo raste, je veliko bolj smiselno preveriti količino svetlobe, zalivanje, odtekanje vode in stanje substrata. Tudi pri gnojenju je bolje poseči po izdelku, ki je namenjen določeni vrsti rastline, saj tako veste, katera hranila ji dejansko dodajate in v kakšni količini.

Kaj torej res pomaga sobnim rastlinam?

Pri negi rastlin so pogosto najpomembnejše precej manj spektakularne stvari. Rastlina potrebuje ustrezno svetlobo, primerno zalivanje, dobro odceden substrat in dovolj prostora za korenine. Če potrebuje dodatna hranila, je najbolj smiselno uporabiti ustrezno gnojilo. Kot ugotavlja The Guardian, so bile pri preizkusu rastlin veliko pomembnejše stvari, kot so svetloba, voda in fotosinteza, medtem ko kovanec ni prinesel vidne koristi. Spletni trik je zato zanimiv predvsem kot primer, kako lahko delno resnična informacija hitro postane priljubljen nasvet. Baker je za rastline pomemben, vendar kovanec ni čarobno gnojilo. Če želite zdrave sobne rastline, bo denar precej bolje porabljen za kakovosten substrat ali primerno gnojilo kot za kovance, zakopane med koreninami.

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