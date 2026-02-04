Sobna ločnica je živo bitje in kot vsako drugo živo bitje potrebuje nekaj časa, da se privadi na novo okolje. Da bi ji ta proces olajšali, pa je pomembno, da upoštevate nekaj ključnih nasvetov.

Poznate pravo ime vaše nove sobne rastline? FOTO: Adobe Stock

Poznate pravo ime rastline?

Pred vsemi nadaljnjimi koraki se najprej prepričajte, da poznate pravo ime vaše nove rastline. Če ni zapisano na etiketi, si lahko pomagate s spletom. Bolj izkušeni s tem ne boste imeli težav, za vse ostale pa je še toliko bolj pomemebno, da veste, katero rastlino ste sploh prinesli domov. Le tako ji boste lahko zagotovili nego, ki jo potrebuje.

Preverite, v kakšnem stanju je

Ko vašo sobno rastlino prinesete domov, jo najprej dobro preglejte, da se prepričate o njenem stanju. Hiter pregled je sicer dobro storiti že v trgovini, domači pregled pa naj bo še bolj temeljit. Preverite liste, ki morajo biti videti zdravi in brez rumenih ali rjavih lis, prav tako pa ne smejo pokati in biti lomljivi. Rastlino poskusite vzeti iz lonca – pri zdravi lončnici bi to moralo biti dokaj enostavno – in se prepričajte, da korenine trdno držijo obliko. Zdrav koreninski sistem je bogat, tesno prepleten in rjave ali bele barve. Rjave ali drobljive korenine so znak, da je treba čim prej ukrepati.

Presadite jo v ustrezni lonček

Ta korak sicer ni obvezen, je pa pri večini sobnih rastlin pametno, da jih po prihodu domov čim prej presadite v ustrezen lonec. Izberite takšnega, ki je nekaj centimetrov večji od trenutnega, da bo vaša rastlina imela prostor za rast.

icon-expand Rastline po prihodu domov ne pozabite zaliti. FOTO: Shutterstock

Na dno dajte nekaj centimetrov rodovitne zemlje in nato postavite svojo novo sobno rastlino v lonec ter zasujte robove.

Postavite jo v karanteno

Karantena lončnice je pametna ideja predvsem v oziru na vaše druge sobne rastline. Ko prinesete domov novo rastlino, jo za nekaj dni umaknite od preostalih, da zmanjšate tveganje za prenos škodljivcev in bolezni. Če želite zagotoviti, da sobna rastlina v vaš dom prav zares ne bo prinesla nezaželenih pršic ali drugih škodljivcev, jo lahko poškropite z insekticidom po površini listov in po dnu zemlje.

Nahranite in zalijte jo