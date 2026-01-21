Faza cvetenja naj bi pri orhidejah trajala šest do osem tednov, nekatere sorte pa lahko cvetijo tudi več mesecev. Popolnoma normalno je, da se cvetovi po nekem času posušijo in eden za drugim odpadejo.

icon-expand Orhideje uspevajo pri razmeroma visoki vlažnosti. FOTO: Adobe Stock

Če se to zgodi prezgodaj ali pa se popki zmehčajo ali posušijo in odpadejo, ne da bi sploh razvili cvet, je vzrok zelo verjetno v neustreznih pogojih. Tu je nekaj najbolj pogostih razlogov, zaradi katerih orhidejam odpadejo cvetovi.

Temperaturna nihanja

Orhideje običajno uvrščamo med hladno ali toplo rastoče. Ne glede na sorto pa vse potrebujejo čim bolj stabilno okolje s čim manjšimi dnevnimi in nočnimi nihanji ter v okviru temperatur, ustreznih za določeno sorto. Prevelike temperaturne razlike so namreč lahko razlog za zgodnje odpadanje cvetov. To se lahko zgodi tudi, ko se temperature dvignejo nad ali padejo pod sprejemljivo območje, zato upoštevajte, da boste svojo orhidejo morda morali občasno prestaviti, preden najdete idealno mesto zanjo. Nikoli je ne nameščajte preblizu zračnika, kamina, grelnika, ventilatorja ali okna.

Stopnja vlažnosti

Orhideje uspevajo pri razmeroma visoki vlažnosti, najbolje med 40 do 70 odstotki. Doseganje najboljše ravni vlažnosti za podporo cvetenju je lahko nekoliko težavno, zato razmislite o naložbi v merilnik vlažnosti. Če cvetovi hitro ovenijo in brsti postanejo mehki, še preden se odprejo, je to verjetno znak previsoke vlažnosti. Po drugi strani pa suhi cvetovi kažejo na to, da je raven vlage prenizka.

icon-expand Za lepe cvetove morajo biti izpolnjeni vsi pogoji - od vlage do svetlobe in ustreznega gnojenja. FOTO: Adobe Stock

Izguba vlage je lahko težava zlasti pozimi, ko je zrak v notranjih prostorih zaradi ogrevanja navadno bolj suh. Poiščite rešitev, s katero boste dvignili raven vlage v prostoru, denimo z občasnim pršenjem okoli rastline, z vlažilcem zraka ali pa tako, da okoli orhideje položite mokre kamenčke. Okoli orhideje lahko postavite tudi lonček s praprotjo, saj ta skozi svoje liste oddaja vodno paro in tako pripomore k večji vlažnosti v prostoru.

Urnik zalivanja

Na razvoj cvetov vpliva tudi količina vode, ki jo orhideja prejme. Prekomerno zalivanje lahko vodi do gnitja korenin, zaradi česar bo, če ne ukrepate pravočasno, skoraj zagotovo odmrla. Korenine, ki izgubijo čvrstost, namreč ne morejo dovajati hranil, potrebnih za proizvodnjo in vzdrževanje cvetov. Če sumite, da je vaša orhideja preveč zalita, jo vzemite iz lonca in preglejte korenine. Odstranite vse tiste, ki so na otip mehke in poškodovane, tako da jih s sterilnim rezilom odrežete pri dnu. Na rez nanesite fungicid, da preprečite morebitno okužbo. Z zalivanjem nato počakajte vsaj kakšen teden. Nasprotno, če pregled korenin razkrije ravne, rjave, posušene korenine, orhideja dobiva premalo vode. Končni rezultat je v tem primeru enak, saj korenine ne morejo zagotoviti dovolj hranil za cvetenje. Odstranite tiste korenine, ki niso več sposobne preživeti, in rastlino rehidrirajte v čisti vodi vsaj deset minut. Odvečno količino odcedite in nato nekaj časa zalivajte pogosteje.

icon-expand Na razvoj cvetov vpliva tudi količina vode, ki jo orhideja prejme. FOTO: Adobe Stock

Svetlobni pogoji

Orhideje za ustvarjanje svojih zapletenih cvetnih struktur potrebujejo veliko energije, ki jo pridobijo skozi fotosintezo. Svetloba vpliva tudi na temperaturo in vlago, ki sta še dva pomembna dejavnika za njihovo zdravje. Svoji orhideji zagotovite veliko posredne svetlobe. Ko se brsti odprejo, lahko izpostavljenost svetlobi postopoma vsak dan povečujete ter tako podaljšate obdobje cvetenja. Če boste zamenjali njeno mesto, ne pozabite uskladiti tudi drugih pogojev, kot je stalna temperatura, ki lahko vplivajo na cvetove.

Prekomerno gnojenje

Večina orhidej potrebuje zmerno gnojenje. Pomembno je, da upoštevate navodila na etiketi in razumete razmerje NPK, ko izbirate najboljši izdelek za hranjenje v vsaki fazi cikla rasti. Preveč gnojila, uporabljenega med cvetenjem, lahko povzroči prekomerno količino soli, zaradi česar cvetovi ovenijo in prezgodaj odpadejo.

icon-expand Orhideje za ustvarjanje svojih zapletenih cvetnih struktur potrebujejo veliko energije. FOTO: Adobe Stock