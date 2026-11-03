Cvetovi orhideje lahko trajajo več mesecev, včasih pa začnejo odpadati precej prej, kot bi pričakovali. Strokovnjaki opozarjajo, da je vzrok pogosto povsem vsakdanja napaka, ki jo številni ljubitelji teh priljubljenih sobnih rastlin naredijo povsem nehote.
Orhideje, predvsem priljubljene falenopsise (Phalaenopsis), veljajo za rastline, ki ne zahtevajo veliko nege. A čeprav so videti trpežne, so precej občutljive na neprimerne razmere v stanovanju. Ko začnejo cvetovi nenadoma veneti ali odpadati, marsikdo poseže po zalivalki. Prav tu pa se pogosto skriva težava.
Preveč vode je večji problem kot premalo
Najpogostejši razlog za prezgodnje odpadanje cvetov je pretirano zalivanje. Orhideje v naravi rastejo na drevesih, zato njihove korenine potrebujejo veliko zraka. Če je substrat nenehno moker, lahko korenine začnejo gniti, rastlina pa ne more več normalno vsrkavati vode in hranil.
Dober pokazatelj je barva korenin. Zelene korenine pomenijo, da imajo dovolj vlage, srebrnkaste pa, da je čas za zalivanje. Če opazite rjave in mehke korenine, gre lahko že za gnitje.
Ne mara prepiha in temperaturnih šokov
Orhideja se lahko na stres odzove tudi tako, da odvrže cvetove ali popke. Težava je pogosto mesto, kjer stoji. Tik ob radiatorju, na prepihu ali ob oknu, ki ga pogosto odpiramo, ji ni najbolj prijetno.
Najbolje uspeva na svetlem mestu brez neposrednega sonca, pri temperaturah med 18 in 24 stopinjami Celzija. Prav tako je ne premikajte po nepotrebnem, zlasti ko oblikuje nove popke.
Včasih je odpadanje cvetov povsem normalno
Če cvetovi odpadajo postopoma po več mesecih cvetenja, ni razloga za skrb. Orhideje imajo naraven cikel cvetenja, po katerem sledi obdobje mirovanja. Če so listi čvrsti in korenine zdrave, rastlina najverjetneje le zaključuje eno fazo svojega razvoja.
Namesto da jo zavržete, ji namenite nekaj potrpežljivosti. Z ustrezno nego bo zdrava orhideja sčasoma znova pognala cvetno steblo in vas razveselila z novimi cvetovi.
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