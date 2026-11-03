Cvetovi orhideje lahko trajajo več mesecev, včasih pa začnejo odpadati precej prej, kot bi pričakovali. Strokovnjaki opozarjajo, da je vzrok pogosto povsem vsakdanja napaka, ki jo številni ljubitelji teh priljubljenih sobnih rastlin naredijo povsem nehote. Orhideje, predvsem priljubljene falenopsise (Phalaenopsis), veljajo za rastline, ki ne zahtevajo veliko nege. A čeprav so videti trpežne, so precej občutljive na neprimerne razmere v stanovanju. Ko začnejo cvetovi nenadoma veneti ali odpadati, marsikdo poseže po zalivalki. Prav tu pa se pogosto skriva težava.

Lucy Hook, strokovnjakinja za sobne rastline in cvetje pri podjetju Bloom & Wild, je za Express pojasnila, da imajo orhideje naravni cikel cvetenja, ki običajno traja približno tri mesece. Po tem obdobju je povsem normalno, da cvetovi začnejo postopoma odpadati. Če ima rastlina zdrave, čvrste liste in korenine, cvetovi pa po daljšem obdobju cvetenja odpadajo eden za drugim, gre najverjetneje zgolj za konec naravnega cikla cvetenja. Povsem drugače pa je, če popki porumenijo, se posušijo ali odpadejo, še preden se odprejo. Prav tako je lahko razlog za skrb, če orhideja v zelo kratkem času izgubi več cvetov. Takšne spremembe pogosto kažejo na stres, ki ga povzročajo neustrezne razmere za rast, na primer napačno zalivanje, prepih ali nenadne temperaturne spremembe, poroča TPortal.

Preveč vode je večji problem kot premalo

icon-expand Ko cvetovi odpadejo, rastline nikar ne zavrzite. Ob pravilni negi lahko kmalu ponovno zacveti. FOTO: Shutterstock

Najpogostejši razlog za prezgodnje odpadanje cvetov je pretirano zalivanje. Orhideje v naravi rastejo na drevesih, zato njihove korenine potrebujejo veliko zraka. Če je substrat nenehno moker, lahko korenine začnejo gniti, rastlina pa ne more več normalno vsrkavati vode in hranil. Dober pokazatelj je barva korenin. Zelene korenine pomenijo, da imajo dovolj vlage, srebrnkaste pa, da je čas za zalivanje. Če opazite rjave in mehke korenine, gre lahko že za gnitje.

icon-expand Zdrave korenine so ključ do dolgotrajnega cvetenja in lepe rasti orhideje. FOTO: Shutterstock

Ne mara prepiha in temperaturnih šokov

Orhideja se lahko na stres odzove tudi tako, da odvrže cvetove ali popke. Težava je pogosto mesto, kjer stoji. Tik ob radiatorju, na prepihu ali ob oknu, ki ga pogosto odpiramo, ji ni najbolj prijetno. Najbolje uspeva na svetlem mestu brez neposrednega sonca, pri temperaturah med 18 in 24 stopinjami Celzija. Prav tako je ne premikajte po nepotrebnem, zlasti ko oblikuje nove popke.

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Včasih je odpadanje cvetov povsem normalno

icon-expand Mirno in stalno okolje je za orhidejo pomembnejše, kot si marsikdo predstavlja. FOTO: Shutterstock

Če cvetovi odpadajo postopoma po več mesecih cvetenja, ni razloga za skrb. Orhideje imajo naraven cikel cvetenja, po katerem sledi obdobje mirovanja. Če so listi čvrsti in korenine zdrave, rastlina najverjetneje le zaključuje eno fazo svojega razvoja. Namesto da jo zavržete, ji namenite nekaj potrpežljivosti. Z ustrezno nego bo zdrava orhideja sčasoma znova pognala cvetno steblo in vas razveselila z novimi cvetovi.