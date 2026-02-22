Tulipani naznanjajo prihod pomladi in so zelo priljubljeni cvetovi za popestritev vsakega doma. Vsako pomlad nas navdušujejo s svojimi elegantnimi oblikami in bogatimi barvami, ki prinašajo svežino in optimizem, zato je dobro poznati nekaj skrivnosti, kako jih z malo truda obdržati sveže in lepe v vazi dlje časa.

Od kod izhajajo tulipani?

Danes tulipane pogosto povezujemo z Nizozemsko, vendar so v resnici prvikrat cveteli v gorskih predelih osrednje Azije, piše Žena.hr. Njihovo gojenje se je začelo pred več kot tisoč leti na območju, ki ga danes poznamo kot Iran in Turčija. Tam so jih cenili in jih pogosto upodabljali v umetnosti in poeziji. Ime 'tulipan' izhaja iz turške/perzijske besede 'tülbent', kar pomeni turban, zaradi podobnosti cvetov temu pokrivalu, še dodajo. V Evropo so prispeli v 16. stoletju in hitro postali zelo priljubljeni, še posebej na Nizozemskem.

icon-expand Tulipani FOTO: Shutterstock

Kako zagotoviti dolgo življenjsko dobo tulipanov?

Korak 1 Dolgo življenjsko dobo tulipanov v vazi zagotovite že ob nakupu. Izbirajte cvetove, katerih popki so še zaprti ali pa so se le malo odprli, a je barva cvetnega lista že vidna. Takšni tulipani se bodo počasi odpirali doma, kar vam bo omogočilo, da boste uživali v vseh fazah njihovega cvetenja. Bodite pozorni tudi na stebla – morajo biti čvrsta in sveža, listi pa naj bodo lepe zelene barve, brez kakršnih koli rumenih ali rjavih pik, piše Žena.hr.

icon-expand tulipani FOTO: Dreamstime

Korak 2 Po prihodu domov ne hitite z aranžiranjem. Tulipani so se verjetno dehidrirali med transportom in potrebujejo nekaj časa za okrevanje. Pomembna je torej pravilna priprava, ki jim bo zagotovila dober dotok vode. Za to potrebujete oster nož ali vrtnarske škarje. Odrežite dno vsakega stebla za približno dva centimetra, in sicer pod kotom 45 stopinj. Kotni rez ustvari večjo površino za vpijanje vode in preprečuje, da bi se steblo z ravnim dnom 'prilepilo' na dno vaze. Korak 3 Drugi ključni korak je odstranjevanje spodnjih listov. Odstranite vse liste, ki bi bili pod vodo. Če tega ne storite, bodo začeli gniti, kar bo povzročilo razvoj bakterij, ki onesnažujejo vodo in skrajšajo življenjsko dobo vašega cvetja. Zato je ta korak izjemno pomemben za dolgo svežino.

Korak 4 Izberite visoko in dovolj ozko vazo, ki bo nudila oporo njihovim steblom in preprečevala prekomerno nagibanje. Ker tulipani še vedno rastejo po tem, ko so odrezani, jim bo visoka vaza pomagala, da ostanejo pokončni. Tulipani imajo radi hladno in svežo vodo. Vazo napolnite do približno ene tretjine višine – za razliko od vrtnic ne potrebujejo veliko vode, piše Žena.hr. Dodate lahko tudi kockico ali dve ledu, da voda ostane hladna. Najpomembneje je vodo menjati vsak dan ali vsaj vsak drugi dan, da ostane čista. Pri vsaki menjavi vode ponovno malo podrežite stebla.

icon-expand Šopek tulipanov FOTO: Adobe Stock

Korak 5 Položaj vaze je prav tako pomemben. Vazo s tulipani hranite stran od neposredne sončne svetlobe, virov toplote, kot so radiatorji, in prepiha. Še posebej je pomembno, da jih ne držite blizu sklede s sadjem. Jabolka, banane in drugo zrelo sadje oddajajo plin etilen, ki drastično pospeši proces staranja in venenja cvetja. Zaradi tega lahko vaši tulipani precej hitreje ovenijo, piše Žena.hr. Poskrbite, da bo vaza postavljena na ustrezno mesto, da se boste izognili prehitremu propadanju cvetja.

icon-expand Dnevna soba FOTO: Adobe Stock

Korak 6 Tulipani so znani po tem, da plešejo v vazi; to pomeni, da se nagibajo in obračajo proti viru svetlobe. Namesto da se trudite to preprečiti, sprejmite njihovo naravno gracioznost. Občasno obrnite vazo, da bodo rasli bolj enakomerno.

Z vsemi temi preprostimi nasveti bo vaš šopek tulipanov ostal svež in lep tudi do enega tedna in bo prinesel pomladni duh v vsak kotiček vašega doma.